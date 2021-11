Pijany jechał środkiem drogi, wiózł syna na kebab

Oświęcimscy policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu wadowickiego, który na podwójnym gazie wsiadł za kierownicę. 43-latek chciał zabrać syna do restauracji. Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Jazdę uniemożliwił mu inny kierowca i świadkowie zdarzenia.

Jak podaje policja, mężczyzna został zatrzymany we wtorek po południu w Zatorze (Małopolska). Jego styl jazdy zwrócił uwagę innych użytkowników drogi: 43-latek jechał środkiem ulicy, otarł się też lusterkiem o jadący z naprzeciwka samochód.

Dalszą jazdę uniemożliwił mu inny kierowca

- Poszkodowany kierowca, 26-latek, widząc, że opel kontynuuje jazdę, zawrócił, wyprzedził go i zmusił do zatrzymania. Podszedł do kierowcy opla. Wyczuwając od niego woń alkoholu zabrał mu kluczyki i wezwał policję. Z pomocą 26-latkowi przyszli też świadkowie zdarzenia – powiedziała w środę rzeczniczka oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.