Zaszczepili się w majówkę, pojawiły się sygnały, że blokują swe dotychczasowe terminy. "Problem jest nam znany"

Jeżeli chodzi o kwestię dawek przeznaczonych na szczepienia majówkowe, to była to według mojej wiedzy odrębna pula - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o doniesienia w sprawie braku preparatów Johnson & Johnson po majówkowej akcji szczepień. Pojawiły się też sygnały, że osoby, które zaszczepiły się bez rejestracji w dniach 1-3 maja, blokują wcześniej przyznane im terminy zabiegów.

Od internautów otrzymaliśmy sygnały, że po zaszczepieniu się w majówkę ich dotychczasowy, późniejszy termin szczepienia nie został automatycznie anulowany, a oni sami mieli trudności z przeprowadzeniem tej operacji. "Byłem jednym z tych, którzy skorzystali z majówkowych szczepień. Zalogowałem się dzisiaj na e-pacjent, bo chciałem sprawdzić, czy automatycznie został zwolniony termin, który miałem zarejestrowany. Okazuje się, że nie. Mało tego, pani na infolinii (989) nie ma uprawnień, żeby to zrobić, i należy zadzwonić do punktu szczepień. Oznacza to, że wszyscy, którzy szczepili się w tymczasowych punktach, najprawdopodobniej blokują terminy kolejnych szczepień" - zasygnalizował nam jeden z internautów.