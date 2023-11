Zastrzeżenie numeru PESEL. Ekspert wskazuje, kto koniecznie powinien to zrobić

Od piątku 17 listopada każdy obywatel może zastrzec swój numer PESEL. Można zrobić to w aplikacji mObywatel, na rządowej stronie lub w urzędzie gminy. Kiedy powinniśmy zdecydować się na taki krok? Co daje nam zastrzeżenie numeru PESEL? Jak je wycofać? Zapytaliśmy eksperta, dr. hab. Grzegorza Sibigę z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Jak zastrzec numer PESEL?

Kiedy koniecznie należy zastrzec numer PESEL?

Są trzy sytuacje, w których numer PESEL zastrzegany jest z urzędu: zgłoszenie utraty dowodu osobistego, zgłoszenie wykorzystania danych z dowodu osobistego i śmierć. W pozostałych przypadkach decyzja o zastrzeżeniu tego numeru należy do obywatela, który składa wniosek. - Stanowczo rekomenduję, by zrobić to, gdy w systemie, w którym przechowywane są nasze dane, dojdzie do naruszenia ich poufności, np. w wyniku ataku hakerskiego - podkreśla Sibiga.