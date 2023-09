Zaskakujący wpis na profilu PGE. Spółka tłumaczy się "awarią"

Na profilu Polskiej Grupy Energetycznej w mediach społecznościowych pojawił się zaskakujący komentarz do wpisu szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Komentarz został szybko usunięty, a spółka tłumaczy to "awarią". W tym samym czasie minister aktywów państwowych Jacek Sasin skrytykował spółkę za jej plan zielonej transformacji. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Gospodarka, by pozostać konkurencyjna potrzebuje czystej zielonej i taniej energii, a zaktualizowana strategia PGE to przemyślana, racjonalna i odpowiedzialna ścieżka rozwoju polskiej energetyki w oparciu o nowoczesne rozwiązania – mówił prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

PGE wycofuje się z planu zielonej transformacji

Na PGE Narodowym deklarowano odejście od węgla do 2030 roku, a zeroemisyjność już dziesięć lat później, czyli teoretycznie znacznie wcześniej niż planowano to pierwotnie i niż uzgodnił to już dawno temu rząd.

- Jest się czego bać, bo górnicy to jest poważna grupa zawodowa, ale to nie znaczy, że to są ludzie, z którymi nie można rozmawiać – mówi były szef PGNiG Piotr Woźniak. - Wystarczy mówić prawdę, mówić ją otwarcie, nie kłamać, co jest prawdopodobnie nie do osiągniecia w tych realiach politycznych – dodaje.