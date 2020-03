Zarzuty po incydencie w Pucku. "Policja nie poczytała dalszych przepisów"

Policja prowadzi czynności wyjaśniające w kierunku artykułu 51 kodeksu wykroczeń w zbiegu z artykułem 343 ustawy Prawo o Ochronie Środowiska. Zarzuty zostały sformułowane wobec sześciu osób - poinformowała starsza sierżant Ewa Bresińska z policji w Pucku. Ma to związek z zakłóceniem uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.

Cztery dni po uroczystościach w Pucku do prokuratury trafiły dwa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w trakcie uroczystości. Prokuratura Rejonowa w Pucku wszczęła śledztwo w sprawie znieważenia prezydenta. - W tym śledztwie jeszcze nikomu nie przedstawiono zarzutów. Śledztwo się toczy - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Policja sformułowała zarzuty wobec sześciu osób

- W ramach prowadzonych czynności wyjaśniających zarzuty zostały sformułowane wobec sześciu osób. Osoby te są z różnych części kraju, z informacji, które mamy dotychczas, zarzuty usłyszała jedna osoba - powiedziała w poniedziałek Bresińska. - Za popełnione wykroczenia grozi odpowiedzialność karna w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności bądź kara grzywny do 5 tysięcy złotych - dodała.

"To bardzo dziwny zarzut"

Do zarzutów przygotowanych przez policję odniósł się obrońca demonstrujących mecenas Marek Kanawka, który mówi jednak o dwóch osobach z zarzutami. - Jestem obrońcą dwóch w tej chwili osób, którym postawiono zarzuty popełnienia wykroczeń 10 lutego bieżącego roku - w Pucku i Wejherowie - powiedział mecenas Kanawka. - To bardzo dziwny zarzut. Policja nie poczytała dalszych przepisów. Jeśli już stawiała zarzuty tym osobom, to gdzie jest osoba odpowiedzialna za dwanaście salw armatnich? Gdzie jest odpowiedzialny pilot, który prowadził helikopter i powodował straszliwy hałas oraz dowódca wydający jemu rozkazy? - dodał. Jego zdaniem "sprzeciw był w dopuszczalnej formie i bez użycia brzydkich wyrazów".