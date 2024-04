Kamiński i Wąsik z zarzutami. Prezydent: pan Bodnar wytrzepał sobie prokuraturę z rękawa

Prezydent Duda: pan Bodnar wytrzepał sobie prokuraturę z rękawa

- Jaka prokuratura? Ta, którą sobie wytrzepał z rękawa pan Bodnar? - odpowiedział. - Pan Bodnar wytrzepał sobie prokuraturę z rękawa, wymyślił sobie kompletnie bezprawny sposób wyłonienia nowego prokuratora krajowego i go zrealizował. Wbrew moim protestom. Ja napisałem listy zarówno do pana Bodnara, jak i pana premiera, protestując przeciwko temu. Protestowały też inne organizacje - zaznaczył.

Jego zdaniem "mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną, w której może się okazać, że wszystko to, co robią w tej chwili prokuratorzy wyznaczani na stanowisko przez pana Bodnara i prokuratorów, których on bezprawnie wskazał na stanowiska, jest wadliwe prawnie i wszystkie procedury, w których oni uczestniczą, będą wadliwe prawnie". - W związku z tym będzie podważanie wyroków wydanych przez sądy z punktu widzenia ich prawidłowości proceduralnej - dodał prezydent.