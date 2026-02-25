Logo strona główna
Pegasus "nie był bezpieczny". Byli szefowie ABW i SKW "mieli świadomość"

Tak jest - Dariusz Korneluk
Korneluk: dopuszczono do gromadzenia danych ściśle tajnych przez system, który nie był do tego uprawniony
Źródło: TVN24
Dopuszczono do gromadzenia danych ściśle tajnych przez system, który nie był do tego uprawniony - powiedział prokurator krajowy Dariusz Korneluk w "Tak jest", odnosząc się do zarzutów dla byłych szefów służb w sprawie dotyczącej Pegasusa.

Prokuratura Krajowa postawiła byłemu szefowi ABW Piotrowi P. i byłemu szefowi SKW Maciejowi Materce (zgodził się na podanie imienia i nazwiska) zarzuty niedopełnienia obowiązków w związku z dopuszczeniem i używaniem systemu Pegasus. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanego czynu i odmówili składania zeznań.

Zarzuty dla byłych szefów ABW i SKW. Chodzi o sprawę Pegasusa
Pegasus miał zostać dopuszczony do stosowania mimo braku odpowiedniej akredytacji. Jak podkreślał w środę w "Tak jest" w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk, "system był wykorzystywany do kontroli operacyjnej".

- Są to działania prowadzone przez służby, mające na celu zebranie dowodów odnośnie poszczególnych, ściśle także określonych kategorii czynów zabronionych. I dopuszczono do zbierania tych dowodów przy użyciu systemu, który nie tworzył bezpieczeństwa, nie był bezpieczny dla pozyskiwania informacji - dodał.

Wyjaśnił, że wobec Pegasusa powinien być zastosowany certyfikat wydawany przez ABW, potwierdzający "bezpieczeństwo przetwarzania danych tajnych i ściśle tajnych". Jak podkreślił, obaj podejrzani szefowie służb "mieli świadomość" o braku takiego poświadczenia.

- Tylko i wyłącznie system posiadający akredytację podmiotu uprawnionego do jej wydania, w tym wypadku ABW, pozwala na jej stosowanie przez służby - zaznaczył Korneluk.

Korneluk: gromadzono dane ściśle tajne systemem bez uprawnień

Korneluk powiedział również, że "prokuratorzy zespołu śledczego w Prokuraturze Krajowej zgromadzili bardzo obszerny materiał, wskazujący, że ta ignorancja" prowadziła do tego, że byli szefowie ABW i SKW "dopuszczali się popełnienia przestępstwa" opisanego w art. 231 kk. Przepis dotyczy nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, działającego na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. 

Prokurator był pytany, na czym polega w tym przypadku szkoda państwa. Wyjaśniał, że to "szkoda polegająca na tym, że dopuszczono do gromadzenia danych ściśle tajnych przez system, który nie był do tego uprawniony".

Świat

Prowadząca program Anna Jędrzejowska dociekała, czy Izrael (właścicielem Pegasusa jest izraelska firma NSO Group) skorzystał wywiadowczo na tym, że "Polska wpuściła system bez akredytacji". - Nie wchodząc absolutnie w szczegóły, potencjalnie tak - wskazał Korneluk.

Korneluk przekazał też, że "wszystkie osoby zainteresowane dowiedzą się, co się działo w tych latach, kiedy ten system był stosowany i do jakich nieuprawnionych zachowań przy jego udziale dochodziło", ale dopiero w momencie, kiedy dobro śledztwa nie będzie już zagrożone.

pc

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Dariusz KornelukProkuratura KrajowaPegasus
