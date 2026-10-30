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RELACJA

Święczkowski i Sochański odsunięci od czynności służbowych. "Stan wyższej konieczności konstytucyjnej"

|
Bogdan Święczkowski przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Próba sforsowania ogrodzenia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
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W piątek wieczorem pojawiła się informacja, że prezes TK Bogdan Święczkowski i wiceprezes TK Bartłomiej Sochański mają zarządzoną przerwę w czynnościach służbowych. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że zostały złożone wnioski o uchylenie ich immunitetów. Przed siedzibą TK trwa protest. Premier Donald Tusk podkreślił, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem". Trybunałem kieruje Anna Korwin-Piotrowska, która oceniła, że "mamy stan wyższej konieczności konstytucyjnej". Święczkowski przybył przed TK. W tvn24.pl prowadzimy relację na żywo.

W piątek około godziny 18 na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została opulibkowana informacja, że wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zarządzono przerwę w czynnościach służbowych. Przekazano, że zarządzenia dotyczące tych dwóch sędziów zostały wydane na mocy artykułu 130 ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego relacjonujemy w tvn24.pl:

Sortowanie:
21:05

Przemawiając do zgromadzonych Święczkowski mówił, że Trybunał Konstytucyjny to "nie jest tylko budynek". Anna Korwin-Piotrowska jego zdaniem "uzurpuje sobie możliwość kierowania Trybunałem", co - jak powiedział – jest "niebywałym skandalem".

21:05

Świeczkowski oświadczył, że "administratorem budynku Trybunału Konstytucyjnego jest tylko i wyłącznie on" jako prezes TK. 

- Pamiętajcie, że Trybunał to ludzie i sędziowie - mówił do zgromadzonych przed siedzibą TK zapowiadając, że w sobotę przybędą tam "wszyscy legalni sędziowie" i będą domagać się wejścia do budynku.

20:54

Wcześniej przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu. Święczkowski podkreślił, że próba otwarcia furtki była "na jego polecenie".

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP
Próba sforsowania ogrodzenia
Źródło: TVN24
20:53

Bogdan Święczkowski przeszedł na teren TK.

Bogdan Święczkowski przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Bogdan Święczkowski przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP
20:46
WAŻNE

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekazał, że po powrocie do Polski prezydent Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.

20:41

Jak relacjonuje Polska Agencja Prasowa, zgromadzeni czekają na przyjazd prezydenta Karola Nawrockiego, który przerwał lot do Senegalu.

20:40

Na miejscu zjawiła się też była prezes TK Julia Przyłębska, a niedawno - Bogdan Święczkowski.

20:40

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zgromadzili się politycy, przede wszystkim PiS i Rozwoju Plus. Na miejscu są między innymi liderzy tych ugrupowań Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Witając się ze sobą, Kaczyński mówił, że choć mają do siebie różne zarzuty, w takiej chwili konieczna jest jedność.

20:37

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska napisała w serwisie X, że "to koniec politycznych wpływów PiS w Trybunale Konstytucyjnym". Dodała, że wraca praworządność. "Do tego się zobowiązaliśmy" - przekazała.

20:29
WAŻNE

Bogdan Święczkowski jest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

20:14
WAŻNE

Anna Korwin-Piotrowska, pytana, jak przekonać drugą stronę sceny politycznej, że działania podejmowane w TK są zgodne z prawem, oceniła, że "mamy stan wyższej konieczności konstytucyjnej".

- Państwo demokratyczne nie może w nowoczesnej Europie funkcjonować bez sądu konstytucyjnego, który (…) jest gwarantem praw i wolności obywatelskich - powiedziała, zaznaczając, że w TK wciąż oczekują sprawy nierozpoznane od 2013 roku. - My Trybunał przywrócimy obywatelom - dodała.

20:12
WAŻNE

Zastępująca prezesa TK Anna Korwin-Piotrowska poinformowała na antenie TVP Info, że wydała zarządzenie o zwołaniu zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wtorek, 3 listopada, między innymi w celu uchwalenia budżetu TK na 2027 rok.

Sędzia zaapelowała do polityków, w tym prezydenta Karola Nawrockiego, "by wyciszyć tę eskalację, nie nawoływać, jak słyszeliśmy, do uruchomienia sił narodu, bo rozwiązania siłowe są katastrofą dla budowania społeczeństwa i porozumienia".

Anna Korwin-Piotrowska
Anna Korwin-Piotrowska
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP
20:06

"Trybunał Konstytucyjny wraca w ręce suwerena! Przywracana jest w Polsce praworządność, a Konstytucja musi być szanowana! Koniec z łamaniem prawa i koniec z warcholstwem Święczkowskiego. Demokracja zawsze zwycięża" - napisał w serwisie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

20:04
WAŻNE

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK ma się zebrać we wtorek 3 listopada.

20:00

Urbaniak: zarządzenia o przerwie w czynnościach służbowych dotyczące prezesów sądów wydaje minister sprawiedliwości, ale rozumiem, że dokonano interpretacji, że nie jest on jednak tutaj właściwy, bo TK nie jest sądem powszechnym.

19:59

Haczkowska: moim zdaniem podstawa prawna zarządzeń Anny Korwin-Piotrowskiej jest prawidłowa.

19:56

Konstytucjonalista profesor Monika Haczkowska: aby uchylić immunitety Święczkowskiego i Sochańskiego, musi zostać zwołane Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

19:54

Konstytucjonalista profesor Krzysztof Urbaniak na antenie TVN24: prawo dopuszcza przerwanie w czynnościach służbowych sędziego, jest w tej sytuacji zbieg trzech ustaw, ale przede wszystkim mamy kryzys konstytucyjny, sędziowie podlegają konstytucji.

19:51
WAŻNE

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Annę Korwin-Piotrowską o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK. 

Policji nie ma w budynku TK.

Policja przekazała też, że nie podejmowała żadnych działań wobec funkcjonariuszy Straży Trybunalskiej. Sprostowała w ten sposób to, co na ten temat mówiła Telewizja Republika.

19:42

Halicki: rzeczywistość jest taka, że policja dzisiaj broni porządku, było wtargnięcie trzech osób.

Policja przed Trybunałem, krzyki protestujących i sforsowane ogrodzenie
Dowiedz się więcej:

Policja przed Trybunałem, krzyki protestujących i sforsowane ogrodzenie

WARSZAWA
19:41
WAŻNE

"Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

19:38

Karski: Anna Korwin-Piotrowska zaczęła się mienić osobą kierującą pracami Trybunału, a jest sędzią-elektem, nie nawiązała stosunku służbowego.

19:36

Karski podał nieprawdziwą informację, że z TK została wyprowadzona straż trybunalska, prowadząca "Fakty po Faktach" Diana Rudnik zwróciła mu uwagę.

19:35

Karol Karski, rzecznik dyscypliny PiS: mamy do czynienia z czymś, co przypomina zamach stanu.

19:33

Andrzej Halicki, europoseł KO: to jest przywracanie porządku konstytucyjnego.

19:32

Przed siedzibą TK trwa demonstracja środowisk prawicy.

19:23
WAŻNE

Katarzyna Gozdawa-Litwińska: dochodzą do mnie informacje, że najprawdopodobniej dzisiaj będzie decyzja o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, żeby rozpoznać wnioski prokuratury o uchylenie immunitetów; miałoby się ono odbyć w przyszłym tygodniu.

Zarządzenia o przerwie w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego zostały wydane na miesiąc.

Katarzyna Gozdawa-Litwińska o nieoficjalnych informacjach w sprawie wniosków o uchylenie immunitetów prezesa TK i wiceprezesa TK
Źródło: TVN24
19:20

Konferencja prasowa Waldemara Żurka zakończyła się.

19:18

Żurek: Święczkowski zastawiał wejście do gabinetu własnym ciałem, bo straż trybunalska już nie chciała wykonywać jego poleceń.

Świeczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich
Świeczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich
Źródło zdjęcia: TVN24
19:08

Żurek: polscy obywatele chcą skutecznie składać skargi konstytucyjne do Trybunału.

19:07
WAŻNE
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP
Bogdan Święczkowski przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Bogdan Święczkowski przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP
Bogdan Święczkowski przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Bogdan Święczkowski przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP
Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP
Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Radek Pitruszka/PAP
Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Radek Pitruszka/PAP
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP
Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, ma zdjęciu Julia Przyłębska
Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, ma zdjęciu Julia Przyłębska
Źródło zdjęcia: Radek Pitruszka/PAP
Jarosław Kaczyński przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Jarosław Kaczyński przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP
Jarosław Kaczyński przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Jarosław Kaczyński przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

- Z tego, co wiem (...), w budynku Trybunału nie ma policji. Policja zabezpiecza tylko samą posesję, sam obiekt (...) i wiem, że sędziowie są wewnątrz budynku, są wewnątrz Trybunału - powiedział Waldemar Żurek.

19:07

Żurek: uniemożliwienie pracy organu konstytucyjnego jest złamaniem konstytucji.

19:06

Żurek: legalni sędziowie zostali pozbawieni wynagrodzenia.

"Nie otrzymujemy wynagrodzenia". Nowi sędziowie TK rozważają wniosek
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"Nie otrzymujemy wynagrodzenia". Nowi sędziowie TK rozważają wniosek

Tak jest
19:04

Żurek: państwo musi chronić sędziów, bo oni nie mają policji.

19:01

Żurek: jest przywracana praworządność, Trybunał jest odbudowywany, mamy opinię Komisji Weneckiej o składaniu ślubowań sędziów TK.

Ślubowanie sędziów TK. Oto opinia Komisji Weneckiej
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Ślubowanie sędziów TK. Oto opinia Komisji Weneckiej

19:01

Żurek: badanie życiorysów sędziów TK przez prezydenta jest bezprawne.

19:00

Żurek: zamach na Trybunał został dokonany wiele lat temu, kiedy pod osłoną nocy zaprzysiężono trzech dublerów.

18:57

Żurek: policja jest na terenie TK z wezwania legalnych sędziów.

18:56

Żurek: na państwo polskie zostały nałożone obowiązki wynikające z zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Jest ruch europejskiego trybunału w sprawie sędziów TK
Dowiedz się więcej:

Jest ruch europejskiego trybunału w sprawie sędziów TK

18:56
WAŻNE

Rozpoczęła się konferencja prasowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. 

Przekazał, że według prokuratury Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański dopuścili się przestępstw. 

"Są to poważne sprawy karne" - powiedział Żurek.

Waldemar Żurek
Waldemar Żurek
Źródło zdjęcia: TVN24
18:55

Z zarządzeń wynika, że Anna Korwin-Piotrowska powołała się na artykuł 130 ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, który umożliwia prezesowi sądu zarządzenie przerwy w czynnościach służbowych sędziego, w związku z artykułem 10 ustawy o Sądzie Najwyższym.

Artykuł ten stanowi między innymi, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Natomiast powołanie się na ustawę o Sądzie Najwyższym wynika z artykułu 19 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który stanowi:

"W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do praw i obowiązków sędziów Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące praw i obowiązków sędziów Sądu Najwyższego."

18:46

Wkrótce ma się odbyć konferencja prasowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

18:45
WAŻNE

Prokurator generalny Waldemar Żurek przesłał do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetów sędziom Święczkowskiemu i Sochańskiemu.

"Cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Świeczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Do Trybunału przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach" - czytamy.

Wszystkie dokumenty zostały przekazane sędzi Trybunału Konstytucyjnego najstarszej stażem, czyli Annie Korwin-Piotrowskiej, a dalsze informacje w sprawie będą przekazywane przez Trybunał Konstytucyjny.

18:42
WAŻNE

Policjanci zatrzymali trzy osoby, które przeskakując przez ogrodzenie, wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego - poinformowała na portalu X Komenda Stołeczna Policji. 

18:42

Prezes PiS Jarosław Kaczyński jest przed siedzibą TK. Nazwał to, co się dzieje, "zamachem stanu".

18:37

Sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska zarządziła w piątek przerwę w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwa protest środowisk prawicowych. Na antenie TVN24 i w TVN24+ trwa wydanie specjalne.

Anna Korwin-Piotrowska zastępuje prezesa TK

Redakcja tvn24.pl dotarła do treści obu zarządzeń.

Czytamy w nich, że wydała je na okres miesiąca sędzia Anna Korwin-Piotrowska jako "sędzia posiadająca najdłuższy staż zastępująca Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i kierująca Trybunałem Konstytucyjnym zgodnie z artykułem 12 ustęp 4 w związku z artykułem 11 ustęp 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym".

Można je pobrać i przeczytać tutaj:

Zarządzenie w sprawie Bogdana ŚwięczkowskiegoZarządzenie w sprawie Bartłomieja Sochańskiego

Anna Korwin-Piotrowska poinformowała na antenie TVP Info, że wydała zarządzenie o zwołaniu zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wtorek, 3 listopada m.in. w celu uchwalenia budżetu TK na 2027 rok. Pytana, jak przekonać drugą stronę sceny politycznej, że działania podejmowane w TK są zgodne z prawem, Korwin-Piotrowska oceniła, że "mamy stan wyższej konieczności konstytucyjnej".

- Państwo demokratyczne nie może w nowoczesnej Europie funkcjonować bez sądu konstytucyjnego, który (...) jest gwarantem praw i wolności obywatelskich - powiedziała, zaznaczając, że w TK wciąż oczekują sprawy nierozpoznane od 2013 roku. - My Trybunał przywrócimy obywatelom - dodała.

Zaapelowała do wszystkich polityków, w tym do prezydenta Karola Nawrockiego o to, by "wyciszyć tę eskalację, nie nawoływać jak słyszeliśmy, do uruchomienia sił narodu, bo rozwiązania siłowe są katastrofą dla budowania społeczeństwa i porozumienia".

Konto TK w serwisie X: nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej

O godzinie 18.25 na oficjalnym profilu TK w serwisie X został zamieszczony wpis o następującej treści:

"Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem TK jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu".

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyBogdan Święczkowskisędziowie
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