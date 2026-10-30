RELACJA Święczkowski i Sochański odsunięci od czynności służbowych. "Stan wyższej konieczności konstytucyjnej" Filip Czerwiński |

Próba sforsowania ogrodzenia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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W piątek około godziny 18 na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została opulibkowana informacja, że wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zarządzono przerwę w czynnościach służbowych. Przekazano, że zarządzenia dotyczące tych dwóch sędziów zostały wydane na mocy artykułu 130 ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego relacjonujemy w tvn24.pl:

Wszystkie wpisy (46) Najważniejsze (12) Sortowanie: od najnowszych od najnowszych od najstarszych 21:05 Przemawiając do zgromadzonych Święczkowski mówił, że Trybunał Konstytucyjny to "nie jest tylko budynek". Anna Korwin-Piotrowska jego zdaniem "uzurpuje sobie możliwość kierowania Trybunałem", co - jak powiedział – jest "niebywałym skandalem". 21:05 Świeczkowski oświadczył, że "administratorem budynku Trybunału Konstytucyjnego jest tylko i wyłącznie on" jako prezes TK. - Pamiętajcie, że Trybunał to ludzie i sędziowie - mówił do zgromadzonych przed siedzibą TK zapowiadając, że w sobotę przybędą tam "wszyscy legalni sędziowie" i będą domagać się wejścia do budynku. 20:54 Wcześniej przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu. Święczkowski podkreślił, że próba otwarcia furtki była "na jego polecenie". Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP Próba sforsowania ogrodzenia Źródło: TVN24 20:53 Bogdan Święczkowski przeszedł na teren TK. Bogdan Święczkowski przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP 20:46 WAŻNE Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekazał, że po powrocie do Polski prezydent Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim. Rozwiń 20:41 Jak relacjonuje Polska Agencja Prasowa, zgromadzeni czekają na przyjazd prezydenta Karola Nawrockiego, który przerwał lot do Senegalu. 20:40 Na miejscu zjawiła się też była prezes TK Julia Przyłębska, a niedawno - Bogdan Święczkowski. 20:40 Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zgromadzili się politycy, przede wszystkim PiS i Rozwoju Plus. Na miejscu są między innymi liderzy tych ugrupowań Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Witając się ze sobą, Kaczyński mówił, że choć mają do siebie różne zarzuty, w takiej chwili konieczna jest jedność. 20:37 Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska napisała w serwisie X, że "to koniec politycznych wpływów PiS w Trybunale Konstytucyjnym". Dodała, że wraca praworządność. "Do tego się zobowiązaliśmy" - przekazała. Rozwiń 20:29 WAŻNE Bogdan Święczkowski jest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. 20:14 WAŻNE Anna Korwin-Piotrowska, pytana, jak przekonać drugą stronę sceny politycznej, że działania podejmowane w TK są zgodne z prawem, oceniła, że "mamy stan wyższej konieczności konstytucyjnej". - Państwo demokratyczne nie może w nowoczesnej Europie funkcjonować bez sądu konstytucyjnego, który (…) jest gwarantem praw i wolności obywatelskich - powiedziała, zaznaczając, że w TK wciąż oczekują sprawy nierozpoznane od 2013 roku. - My Trybunał przywrócimy obywatelom - dodała. 20:12 WAŻNE Zastępująca prezesa TK Anna Korwin-Piotrowska poinformowała na antenie TVP Info, że wydała zarządzenie o zwołaniu zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wtorek, 3 listopada, między innymi w celu uchwalenia budżetu TK na 2027 rok. Sędzia zaapelowała do polityków, w tym prezydenta Karola Nawrockiego, "by wyciszyć tę eskalację, nie nawoływać, jak słyszeliśmy, do uruchomienia sił narodu, bo rozwiązania siłowe są katastrofą dla budowania społeczeństwa i porozumienia". Anna Korwin-Piotrowska Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP 20:06 "Trybunał Konstytucyjny wraca w ręce suwerena! Przywracana jest w Polsce praworządność, a Konstytucja musi być szanowana! Koniec z łamaniem prawa i koniec z warcholstwem Święczkowskiego. Demokracja zawsze zwycięża" - napisał w serwisie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Rozwiń 20:04 WAŻNE Z nieoficjalnych informacji wynika, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK ma się zebrać we wtorek 3 listopada. 20:00 Urbaniak: zarządzenia o przerwie w czynnościach służbowych dotyczące prezesów sądów wydaje minister sprawiedliwości, ale rozumiem, że dokonano interpretacji, że nie jest on jednak tutaj właściwy, bo TK nie jest sądem powszechnym. 19:59 Haczkowska: moim zdaniem podstawa prawna zarządzeń Anny Korwin-Piotrowskiej jest prawidłowa. 19:56 Konstytucjonalista profesor Monika Haczkowska: aby uchylić immunitety Święczkowskiego i Sochańskiego, musi zostać zwołane Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. 19:54 Konstytucjonalista profesor Krzysztof Urbaniak na antenie TVN24: prawo dopuszcza przerwanie w czynnościach służbowych sędziego, jest w tej sytuacji zbieg trzech ustaw, ale przede wszystkim mamy kryzys konstytucyjny, sędziowie podlegają konstytucji. 19:51 WAŻNE Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Annę Korwin-Piotrowską o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK. Policji nie ma w budynku TK. Policja przekazała też, że nie podejmowała żadnych działań wobec funkcjonariuszy Straży Trybunalskiej. Sprostowała w ten sposób to, co na ten temat mówiła Telewizja Republika. 19:42 Halicki: rzeczywistość jest taka, że policja dzisiaj broni porządku, było wtargnięcie trzech osób. Dowiedz się więcej: Policja przed Trybunałem, krzyki protestujących i sforsowane ogrodzenie WARSZAWA 19:41 WAŻNE "Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk. Rozwiń 19:38 Karski: Anna Korwin-Piotrowska zaczęła się mienić osobą kierującą pracami Trybunału, a jest sędzią-elektem, nie nawiązała stosunku służbowego. 19:36 Karski podał nieprawdziwą informację, że z TK została wyprowadzona straż trybunalska, prowadząca "Fakty po Faktach" Diana Rudnik zwróciła mu uwagę. 19:35 Karol Karski, rzecznik dyscypliny PiS: mamy do czynienia z czymś, co przypomina zamach stanu. 19:33 Andrzej Halicki, europoseł KO: to jest przywracanie porządku konstytucyjnego. 19:32 Przed siedzibą TK trwa demonstracja środowisk prawicy. 19:23 WAŻNE Katarzyna Gozdawa-Litwińska: dochodzą do mnie informacje, że najprawdopodobniej dzisiaj będzie decyzja o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, żeby rozpoznać wnioski prokuratury o uchylenie immunitetów; miałoby się ono odbyć w przyszłym tygodniu. Zarządzenia o przerwie w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego zostały wydane na miesiąc. Katarzyna Gozdawa-Litwińska o nieoficjalnych informacjach w sprawie wniosków o uchylenie immunitetów prezesa TK i wiceprezesa TK Źródło: TVN24 19:20 Konferencja prasowa Waldemara Żurka zakończyła się. 19:18 Żurek: Święczkowski zastawiał wejście do gabinetu własnym ciałem, bo straż trybunalska już nie chciała wykonywać jego poleceń. Świeczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich Źródło zdjęcia: TVN24 19:08 Żurek: polscy obywatele chcą skutecznie składać skargi konstytucyjne do Trybunału. 19:07 WAŻNE Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP Bogdan Święczkowski przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP Bogdan Święczkowski przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Radek Pitruszka/PAP Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Radek Pitruszka/PAP Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, ma zdjęciu Julia Przyłębska Źródło zdjęcia: Radek Pitruszka/PAP Jarosław Kaczyński przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP Jarosław Kaczyński przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP - Z tego, co wiem (...), w budynku Trybunału nie ma policji. Policja zabezpiecza tylko samą posesję, sam obiekt (...) i wiem, że sędziowie są wewnątrz budynku, są wewnątrz Trybunału - powiedział Waldemar Żurek. 19:07 Żurek: uniemożliwienie pracy organu konstytucyjnego jest złamaniem konstytucji. 19:06 Żurek: legalni sędziowie zostali pozbawieni wynagrodzenia. Dowiedz się więcej: "Nie otrzymujemy wynagrodzenia". Nowi sędziowie TK rozważają wniosek Tak jest 19:04 Żurek: państwo musi chronić sędziów, bo oni nie mają policji. 19:01 Żurek: jest przywracana praworządność, Trybunał jest odbudowywany, mamy opinię Komisji Weneckiej o składaniu ślubowań sędziów TK. Dowiedz się więcej: Ślubowanie sędziów TK. Oto opinia Komisji Weneckiej 19:01 Żurek: badanie życiorysów sędziów TK przez prezydenta jest bezprawne. 19:00 Żurek: zamach na Trybunał został dokonany wiele lat temu, kiedy pod osłoną nocy zaprzysiężono trzech dublerów. 18:57 Żurek: policja jest na terenie TK z wezwania legalnych sędziów. 18:56 Żurek: na państwo polskie zostały nałożone obowiązki wynikające z zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dowiedz się więcej: Jest ruch europejskiego trybunału w sprawie sędziów TK 18:56 WAŻNE Rozpoczęła się konferencja prasowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Przekazał, że według prokuratury Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański dopuścili się przestępstw. "Są to poważne sprawy karne" - powiedział Żurek. Waldemar Żurek Źródło zdjęcia: TVN24 18:55 Z zarządzeń wynika, że Anna Korwin-Piotrowska powołała się na artykuł 130 ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, który umożliwia prezesowi sądu zarządzenie przerwy w czynnościach służbowych sędziego, w związku z artykułem 10 ustawy o Sądzie Najwyższym. Artykuł ten stanowi między innymi, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o ustroju sądów powszechnych. Natomiast powołanie się na ustawę o Sądzie Najwyższym wynika z artykułu 19 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który stanowi: "W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do praw i obowiązków sędziów Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące praw i obowiązków sędziów Sądu Najwyższego." 18:46 Wkrótce ma się odbyć konferencja prasowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. 18:45 WAŻNE Prokurator generalny Waldemar Żurek przesłał do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetów sędziom Święczkowskiemu i Sochańskiemu. "Cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Świeczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Do Trybunału przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach" - czytamy. Wszystkie dokumenty zostały przekazane sędzi Trybunału Konstytucyjnego najstarszej stażem, czyli Annie Korwin-Piotrowskiej, a dalsze informacje w sprawie będą przekazywane przez Trybunał Konstytucyjny. Rozwiń 18:42 WAŻNE Policjanci zatrzymali trzy osoby, które przeskakując przez ogrodzenie, wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego - poinformowała na portalu X Komenda Stołeczna Policji. 18:42 Prezes PiS Jarosław Kaczyński jest przed siedzibą TK. Nazwał to, co się dzieje, "zamachem stanu". 18:37 Sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska zarządziła w piątek przerwę w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwa protest środowisk prawicowych. Na antenie TVN24 i w TVN24+ trwa wydanie specjalne. Zobacz nowe wpisy ( ) Do góry

Anna Korwin-Piotrowska zastępuje prezesa TK

Redakcja tvn24.pl dotarła do treści obu zarządzeń.

Czytamy w nich, że wydała je na okres miesiąca sędzia Anna Korwin-Piotrowska jako "sędzia posiadająca najdłuższy staż zastępująca Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i kierująca Trybunałem Konstytucyjnym zgodnie z artykułem 12 ustęp 4 w związku z artykułem 11 ustęp 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym".

Można je pobrać i przeczytać tutaj:

Zarządzenie w sprawie Bogdana Święczkowskiego

Zarządzenie w sprawie Bartłomieja Sochańskiego

Anna Korwin-Piotrowska poinformowała na antenie TVP Info, że wydała zarządzenie o zwołaniu zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wtorek, 3 listopada m.in. w celu uchwalenia budżetu TK na 2027 rok. Pytana, jak przekonać drugą stronę sceny politycznej, że działania podejmowane w TK są zgodne z prawem, Korwin-Piotrowska oceniła, że "mamy stan wyższej konieczności konstytucyjnej".

- Państwo demokratyczne nie może w nowoczesnej Europie funkcjonować bez sądu konstytucyjnego, który (...) jest gwarantem praw i wolności obywatelskich - powiedziała, zaznaczając, że w TK wciąż oczekują sprawy nierozpoznane od 2013 roku. - My Trybunał przywrócimy obywatelom - dodała.

Zaapelowała do wszystkich polityków, w tym do prezydenta Karola Nawrockiego o to, by "wyciszyć tę eskalację, nie nawoływać jak słyszeliśmy, do uruchomienia sił narodu, bo rozwiązania siłowe są katastrofą dla budowania społeczeństwa i porozumienia".

Konto TK w serwisie X: nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej

O godzinie 18.25 na oficjalnym profilu TK w serwisie X został zamieszczony wpis o następującej treści:

"Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem TK jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu".

Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego.



Prezesem @TK_GOV_PL jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański.



Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.



Wszystkie osoby uczestniczące w… — Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL) October 30, 2026 Rozwiń