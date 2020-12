Zebrał się zarząd Solidarnej Polski. Czy partia Ziobry pozostanie w Zjednoczonej Prawicy?

Unijni przywódcy porozumieli się w czwartek sprawie budżetu Wspólnoty na lata 2021-27 i funduszu odbudowy. Nie zmieniło się również rozporządzenie dotyczące powiązania budżetu z praworządnością. W konkluzjach szczytu w Brukseli - jak wynika z dokumentu, który uzyskała Polska Agencja Prasowa w przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej - zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich.

"Będziemy szeroko dyskutować o tym, jakie są skutki tego, co się stało"

Woś pytany wcześniej w piątek w Radiu Plus o to, czy Solidarna Polska pozostanie w Zjednoczonej Prawicy mówił, że "będziemy rozważali za i przeciw tego scenariusza".

Krytyczne stanowisko Ziobry

Jeszcze w sobotę premier Mateusz Morawiecki w RMF FM oświadczył że będzie mocno namawiał kolegów z Solidarnej Polski, by utrzymać jedność. - Warto dalej realizować program Zjednoczonej Prawicy, będę do tego przekonywał i mam nadzieję, że to się uda - mówił Morawiecki zapytany, co jeśli Solidarna Polska zdecyduje się opuścić koalicję.