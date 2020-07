Posłowie już nie muszą informować o dodatkowych zarobkach. "To odejście od standardów"

Posłowie we wnioskach o uposażenie poselskie nie muszą już informować Sejmu o prowadzonej aktywności pozaparlamentarnej, w szczególności w postaci umowy zlecenia czy umowy o dzieło. - To odejście od standardów, które obowiązywały przez ostatnie 18 lat - ocenił poseł KO Michał Szczerba. Podkreślił, że dotychczas dodatkowe źródła zarobków wpływały na wysokość poselskiego uposażenia.

Kancelaria Sejmu wyjaśniła w piśmie, że posłowie "nie mają obowiązku informowania o prowadzonej aktywności pozaparlamentarnej, w szczególności w postaci umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o wynajem lokalu nie stanowiącej działalności gospodarczej". We wniosku usunięto punkt o aktywności pozaparlamentarnej i uzyskanych z tego tytułu dochodach.

Zaznaczono, że posłowie "są zobowiązani do powiadamiania marszałka Sejmu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć". Pierwsza o tej sprawie napisała "Gazeta Wyborcza".

"To odejście od standardów"

- Otrzymaliśmy pismo, że posłowie nie muszą informować we wnioskach o uposażenie poselskie o umowach o dzieło, o umowach-zleceniach jakie podpisują z jakimiś podmiotami zewnętrznymi. Jest to w mojej opinii odejście od standardów, które obowiązywały przez ostatnie 18 lat, kiedy informacja, czy poseł prowadzi jakąś zawodową aktywność była sformułowana wcześniej we wniosku - powiedział w rozmowie z TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.