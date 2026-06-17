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Polska

"Radykalne zmiany" w ochronie zdrowia. Czarzasty przedstawił cztery punkty

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Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty o zmianach w ochronie zdrowia. "Zgłaszam o wiele dalej idące propozycje"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Gzell
Maksymalny limit wynagrodzeń lekarzy czy zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną - to część z punktów, które zdaniem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego należy "w trybie natychmiastowym" przedyskutować. Zapowiedział zgłoszenie przez Lewicę poselskiego projektu ustawy w sprawie finansowania ochrony zdrowia.

Na środowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Lewica "od wielu tygodni postuluje bardzo daleko idące i radykalne zmiany, jeżeli chodzi o opiekę medyczną w Polsce". Przedstawił cztery punkty, nad którymi - według ugrupowania - dyskusja powinna rozpocząć się "w trybie natychmiastowym".

Lider Lewicy oświadczył, że po pierwsze trzeba "poważnie przedyskutować określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy". Kolejny punkt dyskusji to zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej. Ponadto - mówił Czarzasty - trzeba natychmiast dokonać analizy, "czy urządzenia medyczne i aparatura medyczna jest wykorzystywana w pełnym wymiarze czasowym", ponieważ pojawiają się informacje, że w niektórych placówkach bardzo drogie urządzenia medyczne wykorzystywane są na przykład tylko do godziny 16-17 ze względu na brak środków. Czwartym punktem, który wymienił lider Lewicy, jest temat egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy.

Czarzasty o "nagonce na lekarzy"

Czarzasty zaznaczył, że nie chodzi o "nagonkę na lekarzy". - W Polsce jest wielu fantastycznych lekarzy i to nie jest wina lekarzy, że jest taka sytuacja. Nie obarczam lekarzy i nie robię nagonki na lekarzy, ale czas jest najwyższy, żeby sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo poważny i bardzo radykalny (…) przedyskutować - powiedział.

Zastrzegł, że cztery wymienione punkty poddaje pod dyskusję, "mówiąc o tym, że Lewica w ramach koalicji 15 października jest gotowa do poparcia bardzo radykalnych zmian w systemie służby zdrowia".

Debata o zarobkach lekarzy nasiliła się po tym, jak media - w tym tvn24.pl - opisały przypadek radnego KO Dawida Kacprzyka, który jako lekarz w trakcie specjalizacji w 2025 roku zarobił 1,6 miliona złotych. Kacprzyk złożył w tym tygodniu rezygnację z członkostwa w partii.

Finansowanie ochrony zdrowia. Czarzasty zapowiada projekt

Marszałek Sejmu zapytany został, czy w czasie trwającego posiedzenia Sejmu uchwalona zostanie ustawa umożliwiająca zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu - jej projekt przyjęto na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, a na środę zaplanowano pierwsze czytanie.

Czarzasty powiedział, że jest zwolennikiem "pierwszego, drugiego i trzeciego czytania na tym posiedzeniu Sejmu". Oświadczył też, że w najbliższym czasie ze strony klubu Lewicy należy się spodziewać poselskiego projektu ustawy dotyczącego finansowania ochrony zdrowia.

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Źródło: PAP
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Tagi:
SejmWłodzimierz CzarzastyOchrona zdrowiaLekarzeSzpitalLewica
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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