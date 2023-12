Minister tłumaczy zamieszanie w Pałacu Prezydenckim. Co spowodowało wybuchy śmiechu?

Kiedy polityk zaczął składać podpis pod aktem nominacji, zwrócił się w stronę przedstawicielki Kancelarii Prezydenta, która po krótkiej wymianie zdań przekazała mu inny długopis. Chwilę wcześniej Nitras odwrócił się w stronę Tuska. Premier podszedł do ministra, pytając: - To nie ty? - Nie pisze - odpowiedział uśmiechnięty Nitras. Wówczas w sali w Pałacu Prezydenckim rozległy się śmiechy. Ostatecznie ministrowi udało się podpisać akt nominacji. Następnie Tusk złożył mu gratulacje .

Sławomir Nitras ministrem sportu i turystyki

Po uroczystości zaprzysiężenia premier i ministrowie przejechali autokarem do Kancelarii Premiera RP. Po południu ministrowie udali się do swoich resortów. Tego samego dnia Tusk przyleciał do Brukseli na szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie, poprzedzający posiedzenie Rady Europejskiej. To pierwsza wizyta zagraniczna nowego prezesa Rady Ministrów.