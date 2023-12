Zamieszanie i śmiechy podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim

czytaj dalej

Potępiamy "tego typu happening" - powiedziała w środę rzeczniczka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik, odnosząc się do zgaszenia przez Grzegorza Brauna zapalonych w Sejmie świec chanukowych przy użyciu gaśnicy. Dodała, że jest on "artystą, reżyserem i być może jest to jego forma ekspresji". - O tym co dalej, będziemy dyskutować na posiedzeniu klubu - zapowiedziała.