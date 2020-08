"Polska jest dla wszystkich". Tęczowe maseczki i ubrania na Zgromadzeniu Narodowym

W nocy z 28 na 29 lipca aktywiści przytwierdzili tęczowe flagi do kilku warszawskich pomników, w tym do Chrystusa przy Bazylice Świętego Krzyża. Z manifestu opublikowanego w internecie wynika, że akcja miała na celu walkę z homofobią.

Manifestacja posłanek Lewicy przed Sejmem

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która była jedną z uczestniczek manifestacji, napisała na Twitterze: "Polska jest dla wszystkich. Ktokolwiek byłby jej prezydentem". Zapowiedziała, że na zaprzysiężeniu posłanki Lewicy będą "z tęczą i przypomnieniem, że ludzie to ludzie, równość to równość, miłość to miłość".