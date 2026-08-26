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Będzie kara dla Mety? Krzysztof Gawkowski: zobaczy pani, co się jutro wydarzy

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Krzysztof Gawkowski
Gawkowski zapowiada "kolejną interwencję w Mecie"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Będzie czas, który pokaże, że polskie państwo przestaje stać i mówić: "czekamy, co zrobi Meta" - powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w "Kropce nad i" w TVN24, komentując list, który wysłał do koncernu. Zapowiedział kolejną interwencję w tej sprawie.

Krzysztof Gawkowski zwrócił się do koncernu Meta o wyjaśnienia w sprawie przestrzegania przepisów DSA i eliminowania oszukańczych reklam, pojawiających się na Facebooku i Instagramie. W odpowiedzi firma zapewniała go, że traktuje problem takich reklam jako priorytet oraz zaproponowała spotkanie w celu omówienia działań firmy oraz określenia obszarów dalszej współpracy.

Gawkowski ocenił jednak, że odpowiedź Mety "nie jest satysfakcjonująca".

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Gawkowski zapowiada "kolejną interwencję w Mecie"

Wicepremier był pytany w środowym wydaniu "Kropki nad i" w TVN24 o to, jak wygląda jego "walka" z Metą. - Tak wygląda, że przyjdzie czas na kary. Skończył się już czas miękkiej gry - odpowiedział. Jak dodał, w tym zakresie "będą decydowały najbliższe godziny".

- Jeżeli Meta myśli, że rozegrała sobie coś pismami, że pisma wystarczą, i że się tłumaczyła, to Gawkowski im odpowiada: wasz czas się skończył - zaznaczył.

Prowadząca program Monika Olejnik zapytała wicepremiera, co zamierza zrobić, biorąc pod uwagę, że otrzymał od koncernu odpowiedź, która go nie satysfakcjonuje. - Poczeka pani redaktor do jutra. Zobaczy pani, co się jutro wydarzy - odparł wicepremier.

Olejnik dociekała, czy przewidywana jest kara dla Mety. - Będzie czas, który pokaże, że polskie państwo przestaje stać i mówić: "czekamy, co zrobi Meta" - oznajmił.

Dopytywany dalej o to, co ma wydarzyć się w czwartek rano, odparł: - Kolejna interwencja w Mecie.

Krzysztof Gawkowski w "Kropce nad i"
Krzysztof Gawkowski w "Kropce nad i"
Źródło zdjęcia: TVN24

Gawkowski o transkrypcjach: urzędnik ma obowiązek wykonywać prawo

Gość "Kropki nad i" był również pytany o kwestię transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zgodnie z nowymi przepisami od 23 sierpnia osoby pozostające w małżeństwach jednopłciowych zawartych za granicą mogą dokonać ich transkrypcji w każdym polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Część urzędów odmawia jednak dokonywania takich transkrypcji.

- Urzędnik odmawiając prawa do transkrypcji, czyli nie daje szansy na godność człowieka, łamie prawo - oznajmił wicepremier. Zwrócił się także do par, które chcą dokonać transkrypcji: - Dzisiaj w Polsce możecie państwo dokonać transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa (…) Nie chcą w twoim urzędzie? Idź do innego. Ale ten, który złamał to prawo i tak za to odpowie - podkreślił.

Gawkowski o transkrypcji jednopłciowych aktów małżeństwa: przestrzegam
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Gawkowski o transkrypcji jednopłciowych aktów małżeństwa: przestrzegam

Olejnik dopytywała, ile transkrypcji małżeństw jednopłciowych dokonano do tej pory. - Wczoraj było ponad 30. One będą postępowały. Każdego dnia będzie ich coraz więcej, bo też coraz więcej osób się zgłasza. Pary piszą, cieszą się. Pewnie pójdzie to w najbliższych tygodniach w setki, być może w tysiące - mówił.

Pytany był dalej, czy urzędnik odmawiając transkrypcji może na przykład powołać się na swoje przekonania religijne. - Urzędnik nie ma prawa się powołać na przekonania, tylko ma obowiązek wykonywać prawo - odpowiedział minister.  

Moskal na Ibizie. Gawkowski: myślę, że chodzi o duże pieniądze

Gawkowski komentował również najnowsze doniesienia w sprawie afery Zondacrypto. Jak ustalili reporter "Superwizjera" Michał Fuja i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, poseł PiS Michał Moskal oraz były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński spotkali się 7 sierpnia 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Półtora miesiąca po spotkaniu PiS złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach.

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- Pytanie, czy w tym wszystkim wiemy już wszystko, bo myślę, że chodzi o duże pieniądze, które były na stole - powiedział wicepremier.

W jego ocenie poprawki do ustawy o kryptoaktywach zostały ustalone w trakcie spotkania na Ibizie, a szef Zondacrypto Przemysław Kral, zapraszając tam Moskala, "szukał kogoś, kto będzie reprezentował jego interesy w Sejmie".

- Polecieć na Ibizę, umówić się z jakimś aferzystą, udawać, że za wszystko zwracało się pieniądze, to jest tak wielka ściema, tak wielkie oszustwo, że nawet ci ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego w życiu z jakimiś aferzystami, nie widzieli przestępstwa z bliska, wiedzą, że to jest po prostu afera tak wielka, jak Rywin w przeszłości - ocenił Gawkowski.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Krzysztof Gawkowski
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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