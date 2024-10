"Żadnych ostrych słów nie ma", ale KE przypomina o zobowiązaniach

czytaj dalej

W poniedziałek przeprowadzono ogromne ćwiczenia wojskowe, w których Pekin symulował okrążenie Tajwanu, odcięcie go od świata i rozpoczęcie uderzenia na wyspę. W ćwiczeniach wziął udział co najmniej jeden z dwóch chińskich lotniskowców oraz bezprecedensowa ilość sprzętu wojskowego, m.in. 125 samolotów wojskowych. Pekin przekazał, że to "surowe ostrzeżenie" dla tajwańskich separatystów, z kolei Tajpej nazwał ćwiczenia prowokacją i postawił swoje siły wojskowe w stan gotowości.