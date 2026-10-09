Polska "Zapowiadali wejście do szkół z niebezpiecznymi przedmiotami. To przestępstwo, poniosą konsekwencje" Svitlana Kucherenko |

Fala zgłoszeń do policji. Rodzice i nauczyciele informują o groźbach młodych ludzi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski

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Po tragicznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu policja w wielu regionach kraju zatrzymuje nastolatków publikujących w sieci groźby i niepokojące nagrania.

- Ten mechanizm to modus operandi głównie młodych ludzi, bo mówimy o nastolatkach. Polega na tym, że w sieci wrzucają filmiki, w których twarz mają zasłoniętą, w rękach niebezpieczne narzędzie i grożą, że popełnią podobne przestępstwa, jak te, do jakich doszło w Ostrołęce czy na terenie powiatu wyszkowskiego. Takich zdarzeń do tej pory mamy kilkadziesiąt - przekazała insp. Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.

Dodała, że w całym kraju odnotowano już kilkaset zgłoszeń od nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczących niepokojących zachowań oraz wypowiedzi młodych ludzi.

- Informują o sytuacjach i zdarzeniach, które miały miejsce już wcześniej, i mówią, że dotąd z tym nie przychodzili, bo nie zdawali sobie sprawy, jakie mogą być konsekwencje właśnie takich słów, jak choćby w Sierpcu, kiedy nastolatek mówi o tym, że chce zrobić coś złego - powiedziała policjantka.

Na nagraniu byli zamaskowani, grozili

W Wielkopolsce zatrzymano pięciu nastolatków w wieku od 14 do 16 lat z Poznania, Konina, Międzychodu i Wrześni.

- Młodzi ludzie na nagraniach są zamaskowani, mają w ręku na przykład maczetę i kierują groźby w stronę placówek oświatowych. Poprzez swoje działanie chcieli wywołać poczucie strachu, co niewątpliwie im się udało. Zapowiadali wejście do szkół z niebezpiecznymi przedmiotami, a to przestępstwo. Poniosą konsekwencje. – powiedział podczas piątkowej konferencji nadinsp. Tomasz Olczyk, szef wielkopolskiej policji.

Policja zabezpieczyła maczety, nóż oraz urządzenia elektroniczne i nośniki danych. Komendant podkreślił, że z obecnych ustaleń wynika, że w żadnym z badanych przez policję przypadków nie było realnego zagrożenia, a autorzy nagrań nie mieli zamiaru zrealizować swoich gróźb.

- Są to spontaniczne działania młodych ludzi, którzy chcą zaistnieć w przestrzeni medialnej. Będziemy robić wszystko, aby takie osoby identyfikować i stawiać im zarzuty. Wydziały cyberbezpieczeństwa przez całą dobę monitorują sytuację - dodał.

Groził koledze

Do kolejnego incydentu doszło w rejonie szkoły w Chocznie.

- 12-latek przyniósł nóż kuchenny, którym groził swojemu koledze. Ten wystraszony uciekł do domu, powiadomił członków rodziny, którzy z kolei zawiadomili dyrekcję. Nastolatek ukrył ten nóż nieopodal szkoły i poszedł na lekcję. Policjanci znaleźli nóź, a 12-latek został przekazany pod opiekę rodziny. Została sporządzona dokumentacja do sądu rodzinnego, który zdecyduje o losie tego chłopca - informuje asp. szt. Agnieszka Petek z policji w Wadowicach.

Policja w Nowym Sączu wyjaśnia sprawę nastolatka, który zamieścił w zamkniętej grupie komunikatora niepokojące treści dotyczące ataków na szkoły w mieście. Jak przekazała rzeczniczka nowosądeckiej policji nadkom. Justyna Basiaga, podczas przesłuchania ustalono, że nastolatek zamieścił niepokojące treści w zamkniętej grupie komunikatora, a następnie zostały one rozpowszechnione w mediach społecznościowych przez innego ucznia. Chłopak zgłosił się w piątek na policję wraz z jednym z rodziców.

Zabrane nóż, kominiarka, telefon, laptop

Do interwencji doszło również w województwie lubelskim. W Chełmie policjanci zatrzymali 15-latka, który publikował w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia ocenione jako potencjalnie niebezpieczne.

- Swoje relacje zamieszczał z domu i ze szkoły. Na trop jego aktywności w internecie wpadli funkcjonariusze z CBZC, którzy od razu przekazali informacje naszym policjantom – podała oficer prasowa chełmskiej komendy nadkom. Ewa Czyż. I dodała, że nastolatek tłumaczył później, że był to żart.

Z kolei w Tomaszowie Lubelskim zatrzymano 13-latka. - Na komunikatorze klasowym napisał wiadomość z groźbą przyjścia do szkoły i zaatakowania uczniów nożem. Został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę - poinformowała asp. Małgorzata Pawłowska z policji w Tomaszowie Lubelskim.

W Lublinie policjanci zatrzymali 18-latka i 16-latkę, którzy mieli publikować w sieci groźby oraz treści nawołujące do ataków. - Z tych wstępnych czynności, które wykonaliśmy, wynika, że te wpisy to były głupie zachowania, niezapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się, zaistnienia w internecie i zdobycia dużego zainteresowania ze strony innych osób - powiedział komendant miejski policji w Lublinie mł. insp. Adam Beczek na briefingu prasowym w piątek.

Jak podała policja na portalu społecznościowym, w Lublinie zatrzymany został 18-latek, który w mediach społecznościowych zamieścił wpis nawołujący do ataku z użyciem maczet. Chłopak został zatrzymany w miejscu zamieszkania, a policjanci zabezpieczyli jego telefon i laptop.

Natomiast 16-latka zamieściła w internecie nagranie, w którym zamaskowana kominiarką groziła uczniom jednej ze szkół, wymachując na nagraniu nożem. Nastolatka także została zatrzymana w miejscu zamieszkania. Policjanci zabezpieczyli kominiarkę i nóż.

Internetowa fala naśladowców

Niepokojące sytuacje odnotowano także w województwie łódzkim. W jednej z łódzkich szkół policjanci znaleźli noże o długości 10 centymetrów w plecakach 13-letniego chłopca i 13-letniej dziewczynki. Oboje zostali zatrzymani, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Podobny incydent miał miejsce w Wieruszowie, gdzie uczennica przyszła do szkoły z nożem kuchennym. O sprawie poinformował w mediach społecznościowych burmistrz miasta Rafał Przybył, który przekazał, że nauczyciele dowiedzieli się o możliwym zagrożeniu od jednego z rodziców. Jak tłumaczyła dziewczynka, chciała mieć go przy sobie do samoobrony. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policja i dyrekcja szkoły.

Policjanci zatrzymali również 16-latka ze Zduńskiej Woli, który w mediach społecznościowych opublikował animowany film sugerujący niebezpieczną sytuację w jednej ze szkół oraz 14-latka z Bełchatowa, który opublikował w internecie zdjęcia przedstawiające noże i kastety.

Robili sobie zdjęcia w kominiarkach

Działania policji prowadzone są również na Podlasiu. Jak przekazał rzecznik mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w Dąbrowie Białostockiej funkcjonariusze wykonują czynności z trzema chłopcami po tym, jak jeden z nich przyniósł do szkoły nóż, a nastolatkowie robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarkach.

Z kolei w Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 17-latka i 18-latka w związku z nagraniem, na którym jeden z nich występował z nożem. Policjanci odnaleźli później nóż w samochodzie jednego z nastolatków.

- Policjanci przed godziną ósmą pojawili się we wszystkich podlaskich placówkach. Swoją opieką objęliśmy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. To ponad 700 szkół. Policjanci pozostają tam cały czas - powiedział Krupa.

Dodał też, że czterech uczniów poinformowało, że mają w plecaku noże oraz materiały wybuchowe. Te informacje okazały się nieprawdziwe.

Fałszywy alarm

Około godziny ósmej w Kuźnicy do patrolu podszedł woźny szkoły i poinformował, że jeden z uczniów siódmej klasy powiedział, że ma w plecaku nóż. Policjanci sprawdzili jego rzeczy w obecności pracownika szkoły i dyrekcji, jednak nie znaleźli żadnych niebezpiecznych przedmiotów. 13-latek przyznał później, że był to żart.

Kilkadziesiąt minut później w Krynkach uczeń klasy ósmej powiedział patrolowi, że w szkole podłoży ładunek wybuchowy. Funkcjonariusze sprawdzili jego plecak w obecności wychowawczyni, ale również w tym przypadku nie potwierdzili zagrożenia. 14-latek tłumaczył, że nie mówił poważnie.

Około godziny dziewiątej policja została zaalarmowana przez dyrekcję Zespołu Szkół Rolniczych w Sejnach, że 17-letni uczeń technikum może mieć na terenie szkoły nóż, a w pojeździe plecak z ładunkiem wybuchowym. Funkcjonariusze natychmiast zweryfikowali zgłoszenie, jednak nie potwierdzili żadnego zagrożenia.

Podobna sytuacja miała miejsce w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce po godzinie 10. Podczas lekcji 15-letni uczeń powiedział, że ma w plecaku nóż. Policjanci nie znaleźli przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

Przyszedł do szkoły z toporkiem

- W jednej ze szkół na terenie powiatu kieleckiego policjanci zabezpieczyli toporek i zatrzymali 16-latka - powiedział mł. insp. Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiego wojewódzkiego komendanta policji.

Tokarski dodał, że policja odnotowała do tej pory kilkanaście zgłoszeń dotyczących sytuacji w szkołach. Interwencje miały miejsce głównie na terenie powiatów: kieleckiego, koneckiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego oraz skarżyskiego.

Rzecznik uspokoił, że w żadnym z przypadków nie doszło do eskalacji agresji. - Żadne z tych zgłoszeń nie dotyczyło użycia przemocy, podczas tych interwencji incydentów nikt nie odniósł obrażeń. Każda sytuacja jest szczegółowo przez nas weryfikowana – zapewnił policjant.

13-latek groził nauczycielowi

Sąd rodzinny w Koszalinie postanowił o ustanowieniu kuratora dla 13-latka, który w jednej z miejskich podstawówek groził nauczycielowi, że do szkoły przyjdzie z maczetą, a w plecaku miał nóż kuchenny – poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie Sławomir Przykucki.

Sędzia Przykucki przekazał, że 13-latek został w piątek zatrzymany w szkole przez policję i doprowadzony do sądu rodzinnego.

- Chłopak wczoraj w rozmowie z nauczycielem miał powiedzieć, że jest problem z oświetleniem w szkole, jest ciemno i że jak to nie będzie naprawione, to on przyjdzie z maczetą. Nauczyciel to zgłosił. W piątek rano do szkoły przyszła policja, funkcjonariusze polecili, by chłopak przyniósł swój plecak. Ten powiedział im, że ma w nim nóż kuchenny - powiedział sędzia Przykucki.

Z informacji przekazanych przez rzecznika sądu wynika, że chłopiec zapewnił, iż nie chciał użyć tego noża przeciwko komukolwiek, nie chciał nim grozić. Zapomniał go wyjąć po zajęciach, na których uczniowie robili smoothie. Nosił go w plecaku od kilku dni.

- Sąd wysłuchał tych wyjaśnień. Z uwagi na to, że jednak konkretne groźby wobec nauczyciela padły, będzie prowadzone postępowanie w trybie ustawy o wspieraniu rodziny. Na tę chwilę 13-latek ma dozór kuratora – poinformował sędzia Przykucki.

11 lat przyniósł do szkoły atrapę noża

W województwie warmińsko-mazurskim policja zatrzymała w piątek czworo uczniów: w Szczytnie, Ełku i Bartoszycach. Mieli grozić w internecie przeprowadzeniem ataków. Najmłodszy z uczniów ma 11 lat i przyniósł do szkoły atrapę noża.

Warmińsko-mazurska policja poinformowała dotychczas o zatrzymaniu czterech nastolatków w związku z treściami opublikowanymi w internecie.

Dwie z tych osób to uczniowie z Ełku. Według policji 18-latek opublikował w internecie groźby ataku na szkołę i innych uczniów. Z kolei 17-latek miał grozić kolegom we wpisie zamieszczonym na tzw. grupie klasowej.

- Po przeszukaniach mieszkań zabezpieczono ich sprzęt elektroniczny. Trwają jeszcze czynności z udziałem obu zatrzymanych. Zależnie od ustaleń, będą podejmowane dalsze kroki, co do ewentualnych zarzutów - powiedziała asp. Agata Kulikowska de Nałęcz z ełckiej policji.

Policja podała też, że dyrektorka szkoły podstawowej w Bartoszycach zauważyła, że na jednej z platform internetowych, na profilu ucznia, pojawiło się zdjęcie noża oraz wpis mogący świadczyć o zagrożeniu.

"O wszystkim zostali poinformowani policjanci z Bartoszyc, którzy w szkole zatrzymali 11-latka, a w jego plecaku znaleźli atrapę noża. Teraz funkcjonariusze pracują na miejscu, ustalając wszelkie szczegóły sprawy" - informowała policja.

Jak przekazał nadkom. Arkadiusz Czeczko z bartoszyckiej policji, 11-latek w obecności rodziców i dyrektora szkoły powiedział, że jego wpis w mediach społecznościowych miał być formą żartu wobec rówieśników. Policja sporządziła w tej sprawie dokumentację, którą skieruje do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu w Bartoszycach.

W Szczytnie policjanci zatrzymali wcześnie rano 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół ponadpodstawowych w tym mieście. Po zatrzymaniu miał powiedzieć policjantom, że jego wpis był żartem.

W nocy lokalny "Tygodnik Szczytno" alarmował, że w sieci pojawiło się nagranie, na którym młody, zamaskowany mężczyzna miał zapowiadać na piątek przeprowadzenie ataku na terenie jednej ze szkół w Szczytnie. Według tego medium wypowiadająca się na nagraniu zamaskowana osoba trzymała w ręku nóż.

Po atakach na Mazowszu wzmożone kontrole w placówkach

Wzmożone działania służb są reakcją na serię groźnych zdarzeń w szkołach na Mazowszu. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim jej były uczeń - 15-latek - zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby, w tym woźną, która mimo reanimacji zmarła. Przy próbie obezwładnienia nastolatka ranni zostali dyrektor szkoły i nauczycielka. Był to kolejny taki atak w szkole na Mazowszu. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób. Tego dnia w Sierpcu policja zatrzymała też 17-latka, który planował atak w szkole.

Po tych wydarzeniach premier Donald Tusk zapowiedział zwiększenie liczby patroli policyjnych wokół szkół w całym kraju.