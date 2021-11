Wiceszef MSWiA: w poniedziałek pierwsze posiedzenie zespołu do spraw budowy zapory na granicy

Wzdłuż granicy z Białorusią na Podlasiu ma powstać do czerwca 2022 roku stała zapora o długości 180 km i szerokości 5,5 metra. Zamontowane zostaną na niej czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne - wynika z zapowiedzi rządu.

Zapora na granicy. Wiceszef MSWiA zapewnia o "transparentności" działań

Odnosząc się do podnoszonych przez opozycję wątpliwości dotyczących jawności gospodarowania pieniędzmi przeznaczonymi na budowę zapory zapewnił, że wszystkie dokumenty i umowy, które nie będą zawierały tajnych informacji, będą na bieżąco przedstawiane opinii publicznej. - Te procesy będą transparentne. Informacje, które mogą być ujawnione, będą jawne. Będziemy starali się, żeby wszystkie dokumenty dotyczące wydawania środków były udostępnione opinii publicznej - zapowiedział wiceszef MSWiA.

Wąsik o dopuszczeniu dziennikarzy: rozważane są różne rozwiązania

Wąsik zwrócił również uwagę, że istnieją różne scenariusze co do tego, jak rozwinie się sytuacja na granicy. Jego zdaniem, najbardziej prawdopodobne scenariusze mogą szybko się zmieniać, gdyż Alaksandr Łukaszenka "kieruje tym osobiście, a jest człowiekiem histerycznym - potrafi szybko zmieniać zdanie i działać pod wpływem emocji".

Pytany o możliwość dopuszczenia mediów do strefy przygranicznej, wiceszef MSWiA mówił, że rozważane są różne rozwiązania tej kwestii. Ocenił, że być może dziennikarze będą mogli wjeżdżać do spokojniejszych regionów. Jak dodał, sposób dopuszczania dziennikarzy do granicy ostatecznie określi Straż Graniczna.