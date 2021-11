Prezydent podpisał ustawę o budowie zapory na granicy

czytaj dalej

W szpitalu w Pszczynie zmarła ciężarna 30-latka, bo lekarze mieli czekać na obumarcie płodu. Do sprawy w "Kropce nad i" odniósł się lider Polski 2050 Szymon Hołownia. - Jak długo jeszcze będziecie pozwalać na to, żeby państwo zmieniało się w maszynkę do mielenia ludzi – skierował pytanie do polityków Prawa i Sprawiedliwości.