Bogumiła Siedlecka-Goślicka: walka o to życie kończy się w momencie narodzin

Wszystko, co mam w swoim życiu, mam tylko dlatego, że po pierwsze moi rodzice o to walczyli - mówiła Bogumiła Siedlecka-Goślicka, w internecie znana jako Anioł Na Resorach, która była gościem debaty "Aborcja. Prawo czy zakaz?". Oceniła, że państwo nie opiekuje się nią odpowiednio jako osobą z niepełnosprawnością. Jej zdaniem "walka o życie kończy się w momencie narodzin". - Gdy dziecko z niepełnosprawnością się rodzi, tak naprawdę zostaje samo sobie - przekonywała.

Pytana o to, czy czuje, że państwo odpowiednio się nią opiekuje, Siedlecka-Goślicka odparła, że "absolutnie nie". - Wszystko, co mam w swoim życiu, mam tylko dlatego, że po pierwsze moi rodzice o to walczyli w zasadzie przez całe moje życie - to maleńkie, a potem nastoletnie. Potem, gdy się wyprowadziłam z domu, gdy miałam 18 lat, od pierwszego dnia mojego usamodzielnienia sama pracowałam na siebie - mówiła.