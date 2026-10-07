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Tak jest

Są wnioski o tymczasowe aresztowanie czterech osób w sprawie zaniżania cen paliw przez Orlen

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Dariusz Korneluk o sprawie Orlenu: prokurator zawnioskował o areszty tymczasowe dla czterech osób
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Konektus Photo / Shutterstock.com
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Prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał w "Tak jest" w TVN24, że wobec czterech spośród pięciu zatrzymanych byłych i obecnych menadżerów Orlenu zostały skierowane wnioski o tymczasowe aresztowanie. Chodzi o sprawę zaniżana cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.

We wtorek Prokuratura Krajowa podała, że ABW zatrzymała pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki z lat 2018-2024. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty w prowadzonym od ponad dwóch lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku.

- Dzisiaj prokurator skierował cztery wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci aresztowania w stosunku do czterech osób. Zatrzymanych zostało pięć osób. W stosunku do jednej zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - poinformował w środę w programie "Tak jest" TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Według biegłych - jak przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek - straty Orlenu wyniosły 4,1 miliarda złotych.

"Proszę tej cyfry jeden po tej czwórce nie pomijać"

Prowadzący "Tak jest" Radomir Wit pytał, dlaczego śledztwo w sprawie "ponad 4 miliardów złotych" trwa już tyle lat. - Proszę tej cyfry jeden po tej czwórce nie pomijać, bo ta cyfra jeden to jest 100 milionów. Cztery miliardy 100 milionów - podkreślił Korneluk.

- Gros czasu poświęcono na wyjaśnienia, by można było postawić tego rodzaju zarzuty. To było oczekiwanie na opinię biegłych. Opinię biegłych dość skomplikowaną, obszerną - odpowiadał rozmówca Wita. - Musieli wziąć pod uwagę nie aktualną dzisiaj sytuację na rynku paliw, ale sytuację z roku 2023, kiedy to mogliśmy wszyscy zaobserwować, jak to dystrybutory na stacjach raptem przestały działać - mówił.

Prokurator krajowy tłumaczył, że w rzeczywistości dystrybutory się nie zepsuły, tylko zabrakło paliwa ze względu na obniżone ceny. - Mieliśmy przecież kolejki z zagranicy i dotankowania na polskich stacjach paliw. Biegli to wszystko wzięli pod uwagę - wskazał.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Dariusz KornelukProkuratura KrajowaProkuraturaOrlenPrzestępstwaABWCeny paliwWybory parlamentarne 2023
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