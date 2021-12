Żandarmeria zajmie się sprawą jazdy pod wpływem alkoholu i marihuany przez żołnierza, który zdezerterował

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej poinformowała we wtorek, że powszechne organy ścigania przekazują jej materiały postępowania przygotowawczego w sprawie Emila C., który 11 grudnia w Giżycku kierował pojazdem pod wpływem alkoholu i marihuany.

Emil C. to żołnierz, wobec którego Żandarmeria Wojskowa wszczęła śledztwo w kierunku dezercji. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że st. szer. Emil C. pełnił służbę w okolicach przejścia granicznego z Białorusią w miejscowości Narewka, ale w ostatni czwartek "opuścił wyznaczony posterunek i w celu trwałego uchylania się od pełnienia służby wojskowej uciekł za granicę Polski na terytorium Republiki Białorusi".

Jak potwierdził we wtorek szef oddziału komunikacji społecznej płk Marcin Wiącek, 11 grudnia policja zatrzymała do rutynowej kontroli drogowej Emila C. - Kierujący znajdował się pod wpływem alkoholu i marihuany. W związku z faktem, że Emil C. jest żołnierzem, dalsze czynności w tej sprawie będzie prowadziła Żandarmeria Wojskowa - wskazał płk Wiącek.

Przekazał, że aktualnie powszechne organa ściągania przekazują Żandarmerii Wojskowej materiały postępowania przygotowawczego. - Niezwłocznie po ich otrzymaniu Żandarmeria Wojskowa przejmie do prowadzenia postępowanie w kierunku art. 178 a § 1 kk - prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 - dodał płk Wiącek.

Problemy z prawem żołnierza - dezertera

To kolejny konflikt z prawem żołnierza - dezertera. Emil C. wyrokiem Sądu Rejonowego w Bartoszycach 27 września 2021 r. został uznany za winnego znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją matką. Sąd skazał go za to na 6 miesięcy ograniczenia wolności oraz zobowiązał oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.

Sąd orzekł wobec Emila C. także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety na odległość mniejszą niż 50 m i bezpośredniego kontaktowania się z nią na okres 1 roku od uprawomocnienia się wyroku. Oskarżony został obciążony również kosztami sądowymi. 29 grudnia Sąd Okręgowy w Olsztynie będzie rozpoznawał apelację dotyczącą tej sprawy Emila C. Apelację złożył obrońca oskarżonego.

