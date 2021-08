Atak na budynek sanepidu oraz punkt szczepień w Zamościu. Lekarze mówią o eskalacji konfliktu i czarnym scenariuszu

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Zamościu nieznany sprawca podpalił budynek sanepidu oraz punkt szczepień. Poszukuje go policja, opublikowała nagrania z monitoringu. Zdarzenie komentowali w "Faktach po Faktach" lekarze. Doktor Magda Wiśniewska przyznała, że "spodziewaliśmy się różnego rodzaju aktów wandalizmu, ale nie przyszłoby mi do głowy, że dojdzie do takiej eskalacji". Rafał Cudnik potwierdził, że "gdzieś minęliśmy granicę".