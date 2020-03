Szkoła, przedszkole, żłobek zamknięte z powodu koronawirusa? Można się ubiegać o zasiłek opiekuńczy

Do tej pory w skali kraju było kilkanaście szkół, które z powodu obaw związanych z koronawirusem czasowo zawieszały zajęcia - informował w niedzielę minister edukacji Dariusz Piontkowski. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w razie potrzeby w stosunku do szkół różnych szczebli będą "rekomendacje bądź nawet twarde zalecenia, które później będą egzekwowane przez wojewodów". Co przysługuje rodzicom, gdy placówka oświatowa zostanie zamknięta z powodu koronawirusa?