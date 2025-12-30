Logo strona główna
Polska

Paweł S. "był w konspiracji, w układzie". Miał kupić osiem aut w trzy miesiące

Twórca marki Red is Bad Paweł S.
Zamieszany w aferę w RARS miał kupić osiem luksusowych aut. Komentarze dziennikarzy i polityków
Źródło: TVN24
Tak handlował z Rządową Agencją Rezerw strategicznych, że bardzo szybko dorobił się olbrzymiej fortuny, a ostatecznie też poważnych zarzutów. Na konta spółek twórcy marki Red is Bad za rządów Prawa i Sprawiedliwości - w czasie COVID-19 a później wojny w Ukrainie - wpłynęły setki milionów złotych. Materiał magazynu "Polska i Świat".

To bez wątpienia był złoty interes. Twórca marki odzieżowej Red id Bed na handlu agregatami prądotwórczymi z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych dorobił się fortuny.

Dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz dotarł do dokumentów księgowych spółki Pawła S. i mówi, na co ulubieniec władzy PiS wydawał otrzymane publiczne pieniądze. - Wiemy, że zainwestował w samochody. Kupił osiem samochodów BMW, zamówił luksusowe Lamborghini, kupował kolekcjonerskie monety oraz siedem apartamentów w miasteczku Wilanów - wylicza Harłukowicz.

Luksusowego lamborghini Paweł S. miał nie zdążyć odebrać z salonu, bo wcześniej zajęło je CBA. Obrońcy S. twierdzą, że hurtowe kupowanie samochodów to nieprawda. "Mój klient nabył jeden samochód marki BMW seria 8, a nie osiem pojazdów tej marki" - przekonuje mecenas Elżbieta Buczek.

Z dokumentu księgowego, do którego dotarł Onet, z 23 lipca wynika, że S. kupił dwa auta, a dodatkowo wypłacił sobie dywidendę w wysokości ponad 100 milionów złotych.

Śledztwo w sprawie afery w RARS

S. z rządowej agencji otrzymał przelewy na ponad 350 milionów. Za chińskie agregaty dla walczącej Ukrainy zapłacił 69 milionów złotych. Odliczając koszty transportu urządzeń z Chin na czysto zostało mu ponad 200 milionów złotych. Mimo ogromnych kwot dla S. to był biznes praktycznie bez ryzyka.

- On nie inwestował własnych pieniędzy. Wszystkie umowy miały zapis, że zaliczki w wysokości nawet 80 procent zamówienia trafiały na konto S. już następnego dnia. Po podpisaniu pierwszej umowy następnego dnia dostał 50 milionów złotych - przypomina Harłukowicz.

Sprawę, oprócz CBA, zbadał Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, bo część pieniędzy na zakup agregatów Polska dostała z Unii Europejskiej. Wnioski są jednoznaczne.

- Paweł S. i jego firmy dostawały zamówienia z wolnej ręki. Wielokrotnie przepłacano zakupywane u niego agregaty prądotwórcze. On wiedział, jaką ofertę ma złożyć RARS-owi, co oznacza, że był w konspiracji, że był w układzie - mówi dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński.

Śledczy zabezpieczyli na kontach Pawła S. ponad 100 milionów złotych. Gdzie się podziało drugie tyle? Nie wiadomo. To cały czas sprawdza prokuratura. - To na końcu będzie ważne, do kogo ostatecznie trafiły te pieniądze. Te monety, samochody to jest drobnostka w porównaniu z tym, jak wielkie pieniądze wyciekły - zauważa Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.

Z kolei Andrzej Szejna z Nowej Lewicy przypomina, że ustalenie, gdzie podziały się pieniądze, to zadanie dla prokuratury. - Nie ma żadnych wątpliwości, że korzystał z poparcia politycznego i to wielokrotnie było widać na załączonych obrazkach - dodaje.

Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że żadnej afery nie było, bo sytuacja była nadzwyczajna, bo za naszą granicą wybuchła wojna i trzeba było działać szybko. - Jeśli przez dwa lata w żadnym obszarze nie ma żadnych wyroków, nie ma aktów oskarżenia, to widać, że to była operacja propagandowa. Nie chodziło o łapanie jakichś złodziei, tylko o łapanie króliczka - przekonuje Bartłomiej Wróblewski z PiS.

Oczekiwanie na zeznania Kuczmierowskiego

Kluczowe dla wyjaśnienia sprawy na pewną będą zeznania byłego szefa RARS-u Michała Kuczmierowskiego, ale ten jest w Londynie. Decyzja w sprawie ekstradycji ma zapaść pod koniec lutego.

- Była głowa, która stała na czele wyprowadzania kasy, a potem ta kasa rozpływała się do konkretnych działaczy - mówi Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Dopytywany, kto "był głową" w przypadku afery w RARS, odpowiada: - Wszystko wskazuje na to, że Mateusz Morawiecki sprawował bezpośredni nadzór.

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 twierdzi, że "fakty są znane i są one alarmujące". - Sąd zdecyduje, mam nadzieję jak najszybciej i wówczas będziemy mogli jednoznacznie powiedzieć - dodała.

Paweł S. był dobrym znajomy prezesa RARS-u Michała Kuczmierowskiego, z kolei Kuczmierowski to przyjaciel z harcerstwa i swego czasu jeden z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego. Były premier o S. mówił, że jest "całkowicie przekonany o jego uczciwości".

Paweł S. został zatrzymany na Dominikanie w październiku 2024 roku, w lutym został zwolniony z aresztu, bo zdecydował się na współprace z prokuraturą, Śledczy zarzucają mu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenie uprawnień, za co grodzi 10 lat więzienia.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Łukasz Łubian

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Jarek Praszkiewicz/PAP

