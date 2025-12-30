Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zamieszanie wokół zdjęcia z mapą i Nawrockim. Fotograf prezydenta komentuje

|
blur
Nawrocki: nie mogłem sobie wymarzyć piękniejszej Wigilii
Źródło: TVN24
W Wigilię Bożego Narodzenia Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało zdjęcie z wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na wschodniej granicy. Według generała Mirosława Różańskiego przedstawia ono wojskowe mapy z informacjami wrażliwymi. - Ktoś powinien to weryfikować - powiedział portalowi tvn24.pl. BBN i fotograf Nawrockiego już zabrali głos w tej sprawie.

24 grudnia prezydent Karol Nawrocki spotkał się z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami Straży Granicznej pełniącymi służbę na wschodniej granicy Polski. Jak wynika z opublikowanych tego dnia przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w mediach społecznościowych zdjęć, prezydentowi towarzyszyli m.in. szef BBN Sławomir Cenckiewicz i zastępca szefa prezydenckiej kancelarii Adam Andruszkiewicz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prezydent na granicy. Spotkał się z żołnierzami

Prezydent na granicy. Spotkał się z żołnierzami

Szef MON: około 20 tysięcy żołnierzy "na straży bezpieczeństwa" w Wigilię

Szef MON: około 20 tysięcy żołnierzy "na straży bezpieczeństwa" w Wigilię

We wtorek senator, generał broni w rezerwie Mirosław Różański udostępnił w serwisie X opublikowane przez BBN zdjęcie i napisał, że "prezydent RP może się nie znać, szef BBN powinien, ale od oficerów mamy prawo wymagać znajomości prawa w zakresie zarządzania informacjami wrażliwymi". "Publikowanie zdjęć z mapami informującymi o operacji kompromituje osoby na zdjęciu" - ocenił.

Karol Nawrocki, Sławomir Cenckiewicz i Adam Andruszkiewicz podczas spotkania z żołnierzami 24.12.2025 r. (efekt rozmycia nałożony przez tvn24.pl)
Karol Nawrocki, Sławomir Cenckiewicz i Adam Andruszkiewicz podczas spotkania z żołnierzami 24.12.2025 r. (efekt rozmycia nałożony przez tvn24.pl)
Źródło: Mikołaj Bujak/KPRP

Do momentu publikacji na profilu BBN w serwisie X dalej widniało zdjęcie ze spotkania prezydenta Nawrockiego, Cenckiewicza i Andruszkiewicza w nieocenzurowanej formie. Zamieszczone powyżej zdjęcie zawiera zasłaniający mapy efekt rozmycia, który został nałożony przez dziennikarzy tvn24.pl.

Gen. Różański: absolutnie niedopuszczalne

W rozmowie z portalem tvn24.pl gen. Różański zaznaczył, że jeżeli podczas wizyty prezentowane są oklauzulowane dokumenty, to powinny móc je oglądać tylko osoby z dostępem do informacji niejawnych. Ponadto wskazał, że na terenie jednostki dowodzenia wydzielone są poszczególne strefy, do których wstęp politycy mogą mieć jedynie po udowodnieniu, że mają odpowiedni dostęp do klauzulowanych informacji, jeżeli zachodzi taka wątpliwość.

Jak podkreślił, nie ma tu na myśli prezydenta, który jest powszechnie znany i który dysponuje takim dostępem z urzędu, ale wyraził wątpliwość, czy tak samo rozpoznawalny jest minister Andruszkiewicz. W związku z tym - jak powiedział gen. Różański - wojskowi powinni sprawdzić, czy Andruszkiewicz wypełnił obowiązek zabrania ze sobą certyfikatu bezpieczeństwa.

Generał wyjaśnił, że na zdjęciu widoczna jest mapa, która "odzwierciedla położenie elementów wojskowych wzdłuż granicy" i stwierdził, że jest to "absolutnie niedopuszczalne". - Przed każdą publikacją ktoś powinien weryfikować, czy zdjęcie nie zawiera informacji wrażliwych - podkreślił.

Jak zaznaczył, swój wpis głównie kieruje do wojskowych, "żeby się obudzili".

Sprawa certyfikatu dla Cenckiewicza

Według rządu Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych. Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała obecnemu szefowi BBN certyfikat bezpieczeństwa w 2024 roku.

Po skardze Cenckiewicza sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w czerwcu bieżącego roku tę decyzję uchylił. W sierpniu kancelaria premiera wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroku WSA. Od czasu postanowienia WSA - które według rządu się nie uprawomocniło - Cenckiewicz utrzymuje, że dysponuje dostępem do informacji niejawnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Koniec i kropka". Dobrzyński o tym, kto decyduje o dostępie do informacji niejawnych

"Koniec i kropka". Dobrzyński o tym, kto decyduje o dostępie do informacji niejawnych

Śledztwo po publikacji w sprawie Cenckiewicza

Śledztwo po publikacji w sprawie Cenckiewicza

BBN: szukanie taniej sensacji

BBN, w odniesieniu do publikacji Onetu na ten sam temat, napisał w serwisie X, że to "przykład szukania taniej i niepopartej faktami sensacji". Zaznaczono, że "zdjęcia z wizyty Pana Prezydenta na wschodniej granicy RP nie ujawniają żadnych wrażliwych danych, tym bardziej że zostały zrobione w kontrolowanych i uzgodnionych ze stroną wojskową miejscach".

BBN zwróciło się też o "powstrzymanie się od insynuacji nt. naiwności i braku profesjonalizmu naszych żołnierzy oraz ich dowódców".

Przed publikacją powyższego komunikatu portal tvn24.pl zwrócił się z pytaniami do BBN m.in. o to, dlaczego zdjęcie nie zostało ocenzurowane oraz czy BBN rozważa usunięcie wpisu ze zdjęciem z przestrzeni publicznej. Czekamy na odpowiedź.

Fotograf Karola Nawrockiego komentuje

Głos zabrał także fotograf Nawrockiego, Mikołaj Bujak. "Jako autor zdjęcia czuję się w obowiązku wyjaśnić. BBN przygotowuje mnie przed każdą wizytą w obiektach wojskowych, wiem, co mogę, a czego nie" - zapewnił w poście na portalu X.

"Mam plan swojej pracy, dlatego jak widzę, że punkt mógłby zawierać dane wrażliwe pada pytanie asekuracyjne z mojej strony - czy mogę?" - uzupełnił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski /lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mikołaj Bujak/KPRP

Udostępnij:
TAGI:
Biuro Bezpieczeństwa NarodowegoKarol NawrockiSławomir CenckiewiczKancelaria Prezydenta RPWojskoWojsko PolskieMirosław RóżańskiStraż Graniczna
Sebastian Zakrzewski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
WARSZAWA KONFERENCJA WICEMINISTRA STANDERSKIEGO
Nowa usługa w rządowej aplikacji
BIZNES
Tory, pociąg, pociągi, kolej, koleje, PKP, zdjęcie ilustracyjne
Awaria na kolei pod Warszawą
WARSZAWA
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Ponad 120 budynków na Pradze bez ogrzewania
WARSZAWA
Wyciąg narciarski
Awaria wyciągu narciarskiego, trwa ewakuacja kilkudziesięciu osób
Kraków
Przejście dla pieszych na Marszałkowskiej
"Liczby potwierdzają - przejście było i jest potrzebne"
WARSZAWA
Samochody są uwięzione w zaspach
Utknęli w autach na zasypanych drogach
Olsztyn
imageTitle
"Ogromna ulga". Jokić poznał diagnozę uszkodzonego kolana
EUROSPORT
Noc, śnieg
Gdzie w nocy i w środę spadnie najwięcej śniegu
METEO
Mark Zuckerberg
Ten zakup "może wywołać oburzenie w Waszyngtonie i Pekinie"
BIZNES
Frombork
Trwa narada wojewodów. Zagrożenie "cofką"
RELACJA
imageTitle
Przeprowadzono sekcję zwłok reprezentanta Norwegii
EUROSPORT
Prokurator Ewa Wrzosek
Prokuratura zdecydowała w sprawie Ewy Wrzosek
Polska
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
METEO
Zamieć śnieżna w Warszawie, 30 grudnia 2025 roku
Śnieżyca w Warszawie, trudne warunki na drogach
WARSZAWA
Tusk Helsinki
Tusk zwołał pilną naradę wojewodów
Polska
imageTitle
"Pozostaje pod stałą opieką zespołu medycznego". Koniec sezonu dla Amerykanki
EUROSPORT
Strażnicy miejscy zauważyli rozbite auto
Rozbite auto i historia o nieznajomym, który chciał się przejechać
WARSZAWA
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wróci po wakacjach
Zmiany w zasiłku opiekuńczym. Rząd przyjął projekt
BIZNES
imageTitle
"Niesamowita symbolika". Odebrał Kubackiemu rekord na jego oczach
EUROSPORT
Myszołów potrzebował pomocy
Ranny myszołów leżał na grobli
Katowice
Zima noc śnieg
Atak zimy. Alarmy najwyższego stopnia
METEO
Zderzenie w okolicy Mławy
Zderzenie czterech pojazdów na ekspresówce
WARSZAWA
Ostróda
Burze śnieżne przeszły przez Polskę
METEO
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo ostrzega przed takimi mailami
BIZNES
Konkret24. Dezinformacja w 2025 roku. Osiem głównych trendów
Osiem trendów dezinformacji w 2025 roku. Jak pękały kolejne granice
Zuzanna Karczewska
imageTitle
"Prawo Wengera" może zmienić słynną piłkarską zasadę. Wkrótce decyzja
EUROSPORT
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Odpowie za śmierć znajomego. Do zabójstwa się nie przyznaje
WARSZAWA
Pogoda, sylwester, nowy rok, świętowanie
Przy takiej pogodzie powitamy Nowy Rok
METEO
"Specjalistka" oferowała zyski na rynku kryptowalut
81-latka sądziła, że inwestuje w kryptowaluty. Straciła 850 tysięcy
Kraków
imageTitle
Przyjął prezent od Mbappe. Poważne konsekwencje dla policjanta
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica