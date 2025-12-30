Zamieszanie wokół zdjęcia z mapą i Nawrockim. Fotograf prezydenta komentuje

Nawrocki: nie mogłem sobie wymarzyć piękniejszej Wigilii Źródło: TVN24

24 grudnia prezydent Karol Nawrocki spotkał się z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami Straży Granicznej pełniącymi służbę na wschodniej granicy Polski. Jak wynika z opublikowanych tego dnia przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w mediach społecznościowych zdjęć, prezydentowi towarzyszyli m.in. szef BBN Sławomir Cenckiewicz i zastępca szefa prezydenckiej kancelarii Adam Andruszkiewicz.

We wtorek senator, generał broni w rezerwie Mirosław Różański udostępnił w serwisie X opublikowane przez BBN zdjęcie i napisał, że "prezydent RP może się nie znać, szef BBN powinien, ale od oficerów mamy prawo wymagać znajomości prawa w zakresie zarządzania informacjami wrażliwymi". "Publikowanie zdjęć z mapami informującymi o operacji kompromituje osoby na zdjęciu" - ocenił.

Karol Nawrocki, Sławomir Cenckiewicz i Adam Andruszkiewicz podczas spotkania z żołnierzami 24.12.2025 r. (efekt rozmycia nałożony przez tvn24.pl) Źródło: Mikołaj Bujak/KPRP

Do momentu publikacji na profilu BBN w serwisie X dalej widniało zdjęcie ze spotkania prezydenta Nawrockiego, Cenckiewicza i Andruszkiewicza w nieocenzurowanej formie. Zamieszczone powyżej zdjęcie zawiera zasłaniający mapy efekt rozmycia, który został nałożony przez dziennikarzy tvn24.pl.

Gen. Różański: absolutnie niedopuszczalne

W rozmowie z portalem tvn24.pl gen. Różański zaznaczył, że jeżeli podczas wizyty prezentowane są oklauzulowane dokumenty, to powinny móc je oglądać tylko osoby z dostępem do informacji niejawnych. Ponadto wskazał, że na terenie jednostki dowodzenia wydzielone są poszczególne strefy, do których wstęp politycy mogą mieć jedynie po udowodnieniu, że mają odpowiedni dostęp do klauzulowanych informacji, jeżeli zachodzi taka wątpliwość.

Jak podkreślił, nie ma tu na myśli prezydenta, który jest powszechnie znany i który dysponuje takim dostępem z urzędu, ale wyraził wątpliwość, czy tak samo rozpoznawalny jest minister Andruszkiewicz. W związku z tym - jak powiedział gen. Różański - wojskowi powinni sprawdzić, czy Andruszkiewicz wypełnił obowiązek zabrania ze sobą certyfikatu bezpieczeństwa.

Generał wyjaśnił, że na zdjęciu widoczna jest mapa, która "odzwierciedla położenie elementów wojskowych wzdłuż granicy" i stwierdził, że jest to "absolutnie niedopuszczalne". - Przed każdą publikacją ktoś powinien weryfikować, czy zdjęcie nie zawiera informacji wrażliwych - podkreślił.

Jak zaznaczył, swój wpis głównie kieruje do wojskowych, "żeby się obudzili".

Sprawa certyfikatu dla Cenckiewicza

Według rządu Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych. Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała obecnemu szefowi BBN certyfikat bezpieczeństwa w 2024 roku.

Po skardze Cenckiewicza sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w czerwcu bieżącego roku tę decyzję uchylił. W sierpniu kancelaria premiera wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroku WSA. Od czasu postanowienia WSA - które według rządu się nie uprawomocniło - Cenckiewicz utrzymuje, że dysponuje dostępem do informacji niejawnych.

BBN: szukanie taniej sensacji

BBN, w odniesieniu do publikacji Onetu na ten sam temat, napisał w serwisie X, że to "przykład szukania taniej i niepopartej faktami sensacji". Zaznaczono, że "zdjęcia z wizyty Pana Prezydenta na wschodniej granicy RP nie ujawniają żadnych wrażliwych danych, tym bardziej że zostały zrobione w kontrolowanych i uzgodnionych ze stroną wojskową miejscach".

BBN zwróciło się też o "powstrzymanie się od insynuacji nt. naiwności i braku profesjonalizmu naszych żołnierzy oraz ich dowódców".

Przed publikacją powyższego komunikatu portal tvn24.pl zwrócił się z pytaniami do BBN m.in. o to, dlaczego zdjęcie nie zostało ocenzurowane oraz czy BBN rozważa usunięcie wpisu ze zdjęciem z przestrzeni publicznej. Czekamy na odpowiedź.

Fotograf Karola Nawrockiego komentuje

Głos zabrał także fotograf Nawrockiego, Mikołaj Bujak. "Jako autor zdjęcia czuję się w obowiązku wyjaśnić. BBN przygotowuje mnie przed każdą wizytą w obiektach wojskowych, wiem, co mogę, a czego nie" - zapewnił w poście na portalu X.

"Mam plan swojej pracy, dlatego jak widzę, że punkt mógłby zawierać dane wrażliwe pada pytanie asekuracyjne z mojej strony - czy mogę?" - uzupełnił.

Panie @MirekRozanski, jako autor zdjęcia czuję się w obowiązku wyjaśnić.



👉@BBN_PL przygotowuje mnie przed każdą wizytą w obiektach wojskowych, wiem co mogę, a czego nie.



👉 znam plan swojej pracy, dlatego jak widzę, że punkt mógłby zawierać dane wrażliwe pada pytanie… https://t.co/AN3cJT7Gjm — Mikołaj Bujak (@mikolaj_bk) December 30, 2025 Rozwiń

