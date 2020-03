Zamiast do sportowców żywność trafi do bezdomnych i ludzi na kwarantannie

Ośrodki sportu, w których polscy sportowcy mieli przygotowywać się do igrzysk olimpijskich w Tokio, stoją puste, więc dyrektor COS zdecydował, że żywność zamiast do nich trafi do najbardziej potrzebujących.

Centralnemu Ośrodkowi Sportu podlega sześć ośrodków przygotowań olimpijskich w Polsce: we Władysławowie, Giżycku, Wałczu, Spale, Szczyrku oraz w Zakopanem. Każdy, oprócz Giżycka, dysponuje własną kuchnią. Do igrzysk w Tokio mieli się w nich przygotowywać między innymi lekkoatleci, siatkarze, pływacy, kajakarze i szermierze.

3 tony dla potrzebujących

Żeby nie wozić produktów na zbyt duże odległości, dyrektorzy poszczególnych ośrodków wytypowali miejsca w najbliższym otoczeniu, gdzie można przekazać jedzenie. I tak ośrodek we Władysławowie przekazał żywność Puckiemu Hospicjum pw. Św. Ojca Pio Ks. Jana Kaczkowskiego. Żywność z ośrodka w Spale trafiła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu, który przekazuje żywność osobom biednym pozostającym w kwarantannie, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który pomaga samotnym starszym ludziom oraz do Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Tomaszowie Mazowieckim, który prowadzi schronisko dla bezdomnych.