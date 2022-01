Auto na jednym pasie, przyczepka na drugim. Niebezpieczny manewr na oczach policji

czytaj dalej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przyznał, że jego ugrupowanie "ma pełną wolę doprowadzenia do kolejnego zwycięstwa, najlepiej w wyborach w roku 2023". Zaznaczył jednak, że choć jest to "mało prawdopodobne", to nie można wykluczyć wcześniejszych wyborów. Kaczyński mówił również o wspólnocie europejskiej, w której "Niemcy otwarcie głoszą, że to oni mają decydować". "Określenie 'IV Rzesza' jest w kontekście tych planów całkowicie zasadne" - dodał.