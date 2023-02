Założył firmę i po 10 dniach przyznano mu blisko 55 milionów złotych? NCBR wnioskuje o kontrolę konkursu

Radio Zet: założył firmę i po 10 dniach NCBR przyznało mu blisko 55 milionów złotych

Według Radia Zet "prawie 55 milionów złotych przypadło zarejestrowanej w Gdańsku spółce, która zgłosiła projekt 'Rozwiązań IOT do śledzenia towarów w łańcuchu dostaw i monitorowania parametrów ich transportu'". "Spółka została założona 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków, przez jedną osobę, w mieszkaniu prywatnym. Wniosek firmy otrzymał najniższą możliwą ocenę dopuszczającą do finansowania, czyli 10 na 16 punktów" - dodano. Radio Zet napisało, że firmę o kapitale 5 tysięcy złotych założył w domu niespełna 30-latek.

W publikacji Radia Zet czytamy, że ostatniego dnia trwania konkursu wydłużono możliwość składania wniosków z godziny 16 do 24. "Numer wniosku, który otrzymał prawie 55 milionów złotych dofinansowania wskazuje, że został on złożony w rozszerzonym terminie. NCBiR potwierdził dziennikarzom Radia ZET tę informację. Po terminie składania wniosków zwiększono ogólną kwotę do rozdysponowania, z 645 mln do 811 mln zł" - dodano.