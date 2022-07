Mężczyzna zginął po wybuchu i pożarze w domu. Już wiadomo, co wywołało eksplozję

Po sobotnim pożarze domu w miejscowości Zalasowa (województwo małopolskie) budynek się zawalił. Strażacy przeszukali gruzowisko i znaleźli ciało starszego mężczyzny. Początkowo nie były jasne przyczyny tragedii. Jak przekazała w poniedziałek policja, doszło do wybuchu butli gazowej.

Do pożaru doszło w sobotę około godziny 9 rano w budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej w Zalasowej. – Po przybyciu naszego zastępu zastaliśmy już ten budynek zawalony, częściowo objęty pożarem. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru, z jednoczesną ewakuacją osoby poszkodowanej – relacjonował w sobotę mł. bryg. Marcin Opioła, oficer prasowy KM PSP w Tarnowie.

Dwie butle z gazem

Według pierwszych informacji mogło dojść do wybuchu gazu, jednak strażacy zaznaczali, że to tylko jedna z możliwości. – Ujawniliśmy dwie butle na gaz propan-butan, ale one są całe. Trudno na tym etapie powiedzieć, czy gaz z nich uchodził czy nie, więc okoliczności i przyczyny tego zdarzenia ustali dochodzenie – uzupełniał Opioła.