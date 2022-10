Po ugaszeniu pożaru strażacy odnaleźli cztery ciała, w tym dzieci. Policja: nie był to zwykły pożar

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci czterech osób, których ciała służby znalazły po ugaszeniu pożaru domu jednorodzinnego w Zalasewie (Wielkopolskie). Ofiary to małżeństwo w wieku 61 i 55 lat oraz dzieci w wieku 8 i 14 lat. - Na pewno możemy powiedzieć, że nie był to zwykły pożar, bierzemy pod uwagę charakter kryminalny tej sprawy - informuje policja.

Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak przekazał, że ofiary śmiertelne to małżeństwo: mężczyzna miał 61 lat, kobieta - 55. Nie żyją też dzieci w wieku 8 i 14 lat.

- Wstępnie na pewno możemy powiedzieć, że nie był to zwykły pożar. Bierzemy pod uwagę charakter kryminalny tej sprawy. Nie rozstrzygamy, w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Aby rozstrzygnąć, czy było to zabójstwo, a pożar został wywołany, aby zatrzeć ślady, czy też było to tak zwane samobójstwo rozszerzone - przekazał Borowiak.