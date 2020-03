Zakupy w czasach koronawirusa: Polacy rzucili się na spirytus i drożdże. Wzrosty sprzedaży o kilkaset procent

Gdy 11 marca premier ogłosił zamknięcie szkół w związku z epidemią koronawirusa, Polacy ruszyli do sklepów. Kolejnego dnia najbardziej skoczyła sprzedaż spirytusu i drożdży. Wzrosty sięgały nawet 2411 procent w porównaniu do tej sprzed roku - wynika z raportu przygotowanego przez badającą rynek firmę CMR.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO>>> Cztery razy - o tyle wzrosła w porównaniu do poprzedniego tygodnia wartość spirytusu sprzedawanego w małych osiedlowych sklepach (do 300 m kw.), gdy w Polsce ogłaszano zamknięcie szkół. Największe obroty na tym produkcie zanotowano 12 i 13 marca. Ale jeśli porównamy sprzedaż spirytusu do tego samego marcowego miesiąca 2019 r. wzrost jest jeszcze większy - 2411 procent! To produkt, który zanotował największy skok sprzedaży w związku z epidemią koronawirusa. Gdy w sklepach zabrakło płynów dezynfekcyjnych, Polacy zaczęli masowo wykupywać ze sklepów wysokoprocentowy alkohol i nim dezynfekować m.in. ręce.