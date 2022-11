Budowa trwała ponad pięć lat, kosztowała blisko miliard złotych. Tunel na zakopiance otwarty

Od dziś kierowcy mogą już korzystać z tunelu na zakopiance między Naprawą a Skomielną Białą. Jego budowa trwała pięć lat i siedem miesięcy, kosztowała blisko miliard złotych. Tunel, który nosi imię Marii i Lecha Kaczyńskich, otworzyli prezes PiS Jarosław Kaczyński i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wydrążony w górze Luboń Mały tunel ma 2058 metrów. Składa się z dwóch nitek, każda z nich ma dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny. Pierwsza komora tunelu została przebita w październiku 2019 r., a równoległa - w kwietniu 2020 r. Prace trwały przez cała dobę, siedem dni w tygodniu.

Drążenie tunelu rozpoczęło się 2017 roku, a termin otwarcia tunelu był kilkukrotnie przesuwany. Ostateczne opóźnienie wyniosło około roku. Tunel został oddany do użytku w sobotę około południa.

Tunel odcinka drogi ekspresowej S7 Skomielna Biała-Naprawa, w miejscowości Skomielna Biała PAP/Grzegorz Momot

GDDKiA wydało broszurę informacyjną z instrukcjami, jak bezpiecznie przejechać przez tunel. Dowiadujemy się z niej, że należy zwracać uwagę na znaki i sygnalizację świetlną, nie wolno zawracać ani cofać, należy zachować odpowiednią odległość od innych uczestników ruchu, nie wolno zatrzymywać się w tunelu - możliwy jest tylko postój awaryjny w wyznaczonych miejscach. Należy słuchać komunikatów nadawanych w tunelu przez głośniki i stosować się do wydawanych poleceń. Trzeba także pamiętać o dostosowaniu prędkości do obowiązujących nakazów, bowiem w tunelu funkcjonuje odcinkowy pomiar prędkości.

Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój, której elementem jest tunel, jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączny koszt inwestycji wynosi 2 547 601 820,15 zł, a dofinansowanie ze środków UE 1 299 635 604,11 zł.

Systemy bezpieczeństwa

Przed udostępnieniem tunelu kierowcom, wszystkie zamontowane systemy, które mają zapewnić bezpieczeństwom, pomyślnie przeszły testy. W tunelu są ponad trzy tysiące lamp, 76 wentylatorów strumieniowych, 20 wentylatorów kurtyny powietrznej i cztery wentylatory napowietrzające.

W przejściach pomiędzy tunelami zainstalowano 11 kompletów układów różnicujących ciśnienie. Wewnątrz obydwu nitek tunelu zainstalowano kamery monitoringu wizyjnego. Zapewniona jest łączność alarmowa i system ostrzegania pożarowego, czujniki dymu oraz czujniki ciepła. Znalazło się tam także 178 głośników, z których w razie konieczności będzie słychać ostrzeżenia i polecenia.

Budowa tunelu pod górą Luboń Mały (zdjęcie z 19.10.2022r.) PAP/Grzegorz Momot

Opóźnienia na budowie

Termin zakończenia budowy tunelu był kilkakrotnie przesuwany. Najpierw zapowiadano, że tunel będzie gotowy do końca 2021 r., a później termin zakończenia prac przy budowie tunelu wyznaczono na luty tego roku. Kolejna data ukończenia robót została ustalona na koniec czerwca. O przesunięcie terminu wnioskował wykonawca, argumentując opóźnienia pandemią i absencją pracowników oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Do wydrążenia tunelu używano ciężkiego sprzętu, ale także ok. 180 ton materiałów wybuchowych. Podczas budowy wydobyto materiał skalny o objętości 600 tys. m sześciennych. Do budowy użyto 190 tys. m sześciennych betonu i 48 tys. ton stali.

Tunel posiada dwie komory, tzw. nitki, o długości 2058 metrów i wysokości 4,7 metra, szerokość użytkowa to 14,9 metra. W każdej komorze są po dwa 3,5-metrowe pasy ruchu oraz pas awaryjny o szerokości 3 metrów, co daje możliwość realizacji trzeciego pasa ruchu w przyszłości.

Wewnątrz tunelu znajduje się 11 nisz ewakuacyjnych, rozmieszczonych co 172,5 metra. Środkowa nisza jest przejezdna dla służb ratowniczych. Pośrodku obiektu jest także zatoka postoju awaryjnego. Na wypadek pożaru w jednej z nitek tunelu podróżni będą ewakuowani do nitki sąsiedniej.

Otwarcie tunelu na zakopiance PAP/Grzegorz Momot

24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu

Drążenie tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. w miejscowości Naprawa, od strony północnej. Prace były wykonywane 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

W związku z powstałym osuwiskiem przy lewym portalu od strony południowej w Skomielnej Białej, czasowo wstrzymano rozpoczęcie drążenia lewego tunelu. Konieczne było zabezpieczenie osuwiska i przeprojektowanie obiektów inżynieryjnych.

Wartość kontraktu to ponad 968,8 mln zł. Wykonawcą inwestycji była włoska firma Webuild, która przejęła dotychczasowego wykonawcę - firmę Astaldi.

Nosi imię Marii i Lecha Kaczyńskich

W sobotnim uroczystym otwarciu tunelu drogowego w ciągu zakopianki, czyli fragmentu drogi ekspresowej S7, brali udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, europosłanka Beata Szydło i przedstawiciel KE Jacek Wasik.

Po poświęceniu przez abp Marka Jędraszewskiego tablicy upamiętniającej Marię i Lecha Kaczyńskich, którzy są patronami tunelu, minister Adamczyk włączył zielone światło dla ruchu samochodów w tunelu.

Zwrócił uwagę, że to kolejny odcinek drogi, "która zastąpi jakże niebezpieczną i nieprzewidywalną zakopiankę". - Polskie drogi muszą być bezpieczne i zrobimy wszystko, aby były bezpieczne, przewidywalne, aby były tymi, które służą rozwojowi gospodarki narodowej - zapewnił.

Adamczyk wyraził przekonanie, że kierowcy, którzy pojadą nowo wybudowaną drogą w przyszłości "będą cieszyli się z tego, że mają do dyspozycji (...) komfortową drogę".

Jak stwierdził, tak by się nie stało, "gdyby nie decyzje rządu o zwiększeniu finansowania potrzebnych, ważnych, niezbędnych, oczekiwanych przez pokolenia inwestycji" - m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Krajowego Funduszu Drogowego .- Budujemy nowoczesne drogi o charakterze autostradowym i drogi ekspresowej, a w ich ciągach tunele - powiedział Adamczyk.

Jak stwierdził, niebawem będziemy cieszyli się z tunelu do Świnoujścia, buduje się tunel na drodze ekspresowej S3, drążony jest również tunel "Węgierska Górka" w ciągu drogi ekspresowej S1, północna obwodnica Krokowa z elementami tunelowymi, a także Via Carpatia. - Tam zmierza z Opola tarcza drążąca TBM, która pozwoli drążyć kolejny tunel. To potwierdza, że Polska jest jednym największym placem budowy w Europie, gdzie realizuje się bardzo odważne inwestycje i skomplikowane inżyniersko - zaznaczył.

Posłanka PiS Anna Paluch, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas uroczystości tunelu oraz nadania mu imienia Marii i Lecha Kaczyńskich, w miejscowości Skomielna PAP/Grzegorz Momot

W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński, prezes PiS podziękował za decyzję o nadaniu tunelowi imienia pary prezydenckiej.

- Lech Kaczyński wpisał się w historię Polski złotymi zgłoskami i zasługuje, aby jego imieniem nazywać ulice, by budować mu ulice - mówił prezes PiS. - Lech Kaczyński jest patronem, ale jest jednocześnie inicjatorem i człowiekiem, który stworzył możliwość, otworzył drogę, którą w tej chwili idziemy i dlatego wpisał się w historię Polski złotymi zgłoskami, wpisał się i zasługuje - wraz ze swoją małżonką, swoją towarzyszką życia - na to, by jego nazwiskiem nazywać ulice miast, by budować mu pomniki - i te sensu stricto, i te, które mają kształt inny niż rzeźba, która przedstawia postać człowieka. Wielkie, wspaniałe budowle, które są znakiem tej nowej, rozwijającej się, szybko idącej ku temu należącemu się polskiemu narodowi europejskiemu poziomowi - podkreślał.

- Otwierana jest dzisiaj bardzo ważna inwestycja. To krok ku budowie tej drogi, drogi ważnej, potrzebnej, potrzebnej dla tej części Polski, dla Małopolski, ale potrzebnej dla całej Polski, bo mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, choć wiem, że to jest trudne, że dotrze ona także w tym, czy innym sensie, w tej czy innej formie, także do Zakopanego - dodał.

Tablica, upamiętniająca otwarcie tunelu oraz nadanie mu imienia Marii i Lecha Kaczyńskich, w miejscowości Skomielna Biała PAP/Grzegorz Momot

Pierwszymi uczestnikami przejazdu otwartym tunelem na zakopiance były zabytkowe auta.

Przejazd zabytkowych aut nowym tunelem PAP/Grzegorz Momot

Autor:wini/gp

Źródło: PAP