Podpalenie zabytkowej willi. 29-latek z zarzutem potrójnego zabójstwa

W pożarze zginęły trzy osoby

- Na miejscu zdarzenia był biegły z zakresu pożarnictwa i razem z policją i prokuratorem przeprowadzili oględziny tego miejsca. Stwierdzili, że mogło dojść do podpalenia budynku poprzez podłożenie ognia. To spowodowało, że policja rozpoczęła szeroko zakrojone czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego czynu – powiedziała prokurator Bogdanowicz.

Zabytkowy pensjonat Chata jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Budynek od lat był niezamieszkały. Przebywali w nim bezdomni. Od kilku lat inwestor zabiegał o rozebranie willi. W tym miejscu chciał postawić nowy budynek, co spotkało się ze sprzeciwem części mieszkańców.

"Celowe doprowadzanie do ruiny zabytkowych willi w Zakopanem to znany proceder"

Jak powiedziała Polskiej Agencji Prasowej prezes podhalańskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Agata Nowakowska-Wolak, celowe doprowadzanie do ruiny zabytkowych willi w Zakopanem to znany proceder. Często deweloperzy czynią tak, chcąc postawić w ich miejscu nowy obiekt.

- Opuszczone zabytkowe wille przez wiele lat są pustostanami, bez żadnego dozoru właścicieli, co stwarza możliwość ich zasiedlania przez bezdomnych i prowadzi do dewastacji i w końcu tragedii. Jesteśmy zbulwersowani faktem, że zabytkowe wille są dewastowane, a w tym przypadku podpalenie doprowadziło do tragedii. Niestety, nie ma żadnych działań ochronnych zabytkowych willi, a pomimo wpisów do rejestru zabytków, wiele z nich ulega celowej degradacji, na którą decydują się ich właściciele, po to aby w ich miejscu postawić inny obiekt – wyjaśniła Nowakowska – Wolak.