Jak poinformował tvn24.pl komendant zakopiańskiej straży miejskiej Marek Trzaskoś, "miś" z nagrania został ukarany mandatem za pobieranie opłat bez uzyskania zgody miasta . - Ten mężczyzna jest przez nas regularnie karany mandatami w wysokości od 100 do 300 złotych - zaznaczył komendant. Jak dodał, mężczyzna karany jest na podstawie ustawy o ochronie zabytków. Krupówki objęte są parkiem kulturowym, a tego typu działalność wymaga zgody urzędników. Jak dowiadujemy się w Urzędzie Miasta Zakopane, na obszarze objętym parkiem kulturowym "zabronione jest odpłatne pozowanie do fotografii oraz działalność prowadzona w formie nagabywania".

Biały miś na Krupówkach. Tylko jeden ma zezwolenie

- Jedyny miś, który posiada zezwolenia na taką działalność, to miś przy Oczku Wodnym. Ma on zgodę na zajęcie pasa drogowego, prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz posiada pozytywną opinię Zespołu ds. Zarządzania Parkiem Kulturowym - dodaje urzędniczka.

Wspomnianym misiem od ponad dekady jest Marek Zawadzki. On sam, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przyznał, że jest oburzony zachowaniem przebierańca, który zażądał od Hanny Turnau opłaty za nagrany przez nią filmik. - Nie mam nic wspólnego z takim zachowaniem. On tylko psuje opinię Zakopanemu - powiedział.

Skąd się wziął biały miś w Zakopanem

- Prawdziwy miś, pan Marek kultywuje ponad stuletnią tradycję. Zawsze powie coś po góralsku, opowie o Tatrach, tradycjach. Oprócz tego, że robi się z nim zdjęcie, te spotkania są czymś, co się potem miło kojarzy - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl Barbara Caillot, dziennikarka, pisarka i fotografka, która wspólnie z Aleksandrą Karkowską realizuje projekt "Foto z misiem". W 2022 roku - w setne urodziny zakopiańskiego białego misia - wydały też książkę o tym samym tytule. Cel projektu to odnalezienie pamiątkowych zdjęć z charakterystyczną postacią.

Biały miś pojawia się także na zdjęciach spoza Polski, bo jako pierwsi zachwycili się nim Niemcy . - Prawdopodobnie pochodzi z Niemiec, gdzie białe misie po I wojnie światowej przyjechały do berlińskiego zoo i zrobiły tam furorę. Wszyscy chcieli mieć ich zdjęcie, ale wiadomo, że to jest groźne zwierzę, w związku z tym została wymyślona ta skóra. W czasie wojny niemieccy żołnierze, którzy stacjonowali w Zakopanem, chętnie się z nim fotografowali. Mamy takie wrażenie, że przypominał im dom i dzieciństwo - mówiła w programie Dzień Dobry TVN Aleksandra Karkowska.

Miś z Krupówek - dlaczego jest biały

Co sprawiło, że biały miś, który pojawiał się w tak wielu miejscach, został symbolem Zakopanego? Barbara Caillot wskazuje na podhalańskie owce: to z ich skóry robione są tradycyjne stroje misia z Krupówek. Jak zauważa, Marek Zawadzki ma w swojej kolekcji cztery stroje z owczej skóry. - Każdy ma swoją nazwę i pokrowiec, pan Marek bardzo o nie dba - podkreśla. Jednocześnie dodaje, że wraz z Aleksandrą Karkowską wciąż nie znalazły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego biały miś stał się fenomenem akurat w Zakopanem.

I wyjaśnia, co jeszcze przemawia za tym, by miś z Krupówek był biały - w przeciwieństwie do tatrzańskich niedźwiedzi. - Nie może być brunatny, bo brunatny niedźwiedź w zimie śpi, poza tym źle wychodzi na zdjęciach i ludzie się go boją, bo występuje naturalnie w Tatrach - mówi.