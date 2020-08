Sanepid miał wydać zgodę "w rozmowie telefonicznej". Kurator twierdzi, że pozwolenia na lekcje zdalne nie ma

Uczniowie w Zakopanem wrócą do szkół dopiero 28 września. Do tego czasu zajęcia będą się odbywały zdalnie - poinformowały w środę 26 sierpnia władze miasta. - Decyzja samorządu była konsultowana z zakopiańskim sanepidem - zapewniła Aneta Zwijacz-Kozica, naczelnik wydziału oświaty w zakopiańskim urzędzie miasta.

Zakopane: mamy zgodę telefoniczną

Kurator: sanepid nic o tym nie wie

I to ostatnie zdanie może być kluczowe. - Nie ma zgody na to, aby w Zakopanem szkoły zostały zamknięte przed uczniami oraz żeby wprowadzono nauczanie zdalne. Poinformowałam o tym rano panią wiceburmistrz, że mojej zgody nie ma - powiedziała Onetowi w czwartek Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty.

Na tę chwilę Zakopane jest jedynym samorządem, który ogłosił, że we wszystkich swoich szkołach rozpoczyna zajęcia zdalnie. Może się to jednak zmienić, jeśli pisemna decyzja, na którą samorządowcy czekają, będzie odmowna.

Wysłaliśmy pytania na temat zawieszenia zajęć w Zakopanem również do tamtejszego sanepidu, ale jak dotąd nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi.

Oni zgody nie dostali

W tym tygodniu władze Sosnowca (województwo śląskie) rekomendowały dyrektorom szkół rozpoczęcie lekcji stacjonarnych od 14 września . Dzięki temu uczniowie mieliby czas na przejście dwutygodniowej powakacyjnej kwarantanny domowej, co zdaniem lokalnych władz mogłoby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednak tamtejszy sanepid nie przychylił się do próśb o opóźnienie rozpoczęcia zajęć stacjonarnych.

Do podobnej sytuacji doszło w gminie Czerwionka-Leszczyny (powiat rybnicki, aktualnie w strefie czerwonej). W piśmie sanepidu skierowanym do burmistrza gminy i miasta czytamy: "(...) w odpowiedzi na wniosek z 19.08.2020 r. w sprawie wydania rekomendacji w przedmiocie rozpoczęcia działalności przedszkoli i szkół podstawowych informuję, że zgodnie z decyzją MEN, rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się w trybie stacjonarnym od 1 września 2020 r.". W środę 26 sierpnia podobną odpowiedź dostał dyrektor jednej z tamtejszych szkół, który z wnioskiem o umożliwienie zajęć hybrydowych wystąpił indywidualnie.

W Poznaniu magistrat zachęca do nauczania hybrydowego w szkołach ponadpodstawowych, ale wielkopolski sanepid twierdzi, że na razie "nie ma do tego podstaw". - Jeżeli będą zakażenia lub jakieś lokalne sytuacje epidemiologiczne, to wówczas tak. W innych przypadkach nie mamy podstaw - powiedziała podczas briefingu doktor Jadwiga Kuczma-Napierała, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.