Atak hakerski na Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem. Mogło dojść do wycieku danych

czytaj dalej

Rok 2023 był złym dla praw kobiet, natomiast nie dla samych kobiet - oceniła w "Faktach po Faktach" działaczka opozycji w PRL Barbara Labuda. Zdaniem byłej zastępczyni RPO dr Hanny Machińskiej "to był rok nadziei", jednak obecna w nim była "straszliwa opresja wobec kobiet". - To było coś takiego, co doprowadziło nas, kobiety, a zwłaszcza młode kobiety, do wyjścia na ulice - wskazywała. Aktywistka Dominika Lasota mówiła zaś, że to rok, "po którym już żadna z nas nie może powiedzieć, że nie mamy siły i nie mamy prawa głosu". - Bo i ta nasza siła, i ten głos jest niesamowicie wielki i obala rządy - dodała.