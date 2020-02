Zakonnik z opactwa w Tyńcu zatrzymany. Miał molestować dziewczynkę

Do pierwszych przypadków molestowania miało dojść we wrześniu 2008 roku, zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego. Dziewczynka miała wtedy siedem lat. Zakonnik miał się dopuszczać czynów zabronionych względem dziecka przez dwa lata szkolne, do czerwca 2010 roku.

Po przewiezieniu do Krakowa mężczyzna w sobotę usłyszał zarzut przestępstwa z art 200 par 1 Kodeksu karnego, który mówi o obcowaniu płciowym, dopuszczeniu się innej czynności seksualnej lub doprowadzeniu do takich czynności małoletniego poniżej 15. roku życia. To czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.