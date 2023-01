Zakończyła się narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

czytaj dalej

Za dwa dni w Sejmie ma być rozpatrywana ustawa o Sądzie Najwyższym i innych sądach, która ma umożliwić wypłatę Polsce środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jaką decyzje podejmą posłowie? O tym dyskutowali w studiu "Faktów po Faktach" Cezary Tomczyk (KO) i Krzysztof Gawkowski (Lewica). - Ta ustawa może się w Sejmie zmienić jeszcze wielokrotnie - ostrzegał Tomczyk. - Bez względu co zrobią, to pieniądze będą najwcześniej za pięć miesięcy. I to jest śmiertelny grzech tego obozu władzy, bo dopuścili się ekonomicznej zdrady stanu - dodawał do tego Gawkowski.