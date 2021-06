Zakaz zgromadzeń spontanicznych utrzymany. Mimo luzowania innych obostrzeń

W opublikowanym w sobotę w Dzienniku Ustaw rozporządzeniu utrzymano zakaz zgromadzeń spontanicznych. Wielu prawników uważa go za nieuzasadniony, zwłaszcza wobec zwiększania limitów osób mogących przebywać na koncertach, imprezach okolicznościowych czy stadionach. Eksperci zwracają również uwagę, do limitów nie są wliczane osoby zaszczepione.

Najnowsze rozporządzenie nie uchyliło zakazu zakazu zgromadzeń spontanicznych. Obecnie obowiązujące przepisy mają zostać przedłużone do 25 czerwca.

Wciąż utrzymany zakaz

Na konferencji zorganizowanej w środę minister zdrowia Adam Niedzielski został zapytany o obowiązujący zakaz zgromadzeń spontanicznych mimo luzowania obostrzeń w kolejnych dziedzinach życia. W odpowiedzi uściślił, że podniesiony od 6 czerwca do 150 osób limit podczas zgromadzeń dotyczy wydarzeń rejestrowanych. - Spontaniczne odbywają się na tych zasadach, które są określone - dodał.

Rząd zakazał spontanicznych zgromadzeń w ubiegłym roku. Jak tłumaczono wówczas, decyzja ta miała na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Wolność do pokojowych zgromadzeń gwarantuje artykuł 57. konstytucji.

Ogłoszony w marcu 2020 roku stan epidemii wprowadzony został na podstawie przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie pochodzi z 6 maja 2021 roku i to ono zawiera zapisy ograniczające wolność do zgromadzeń. Ostatnia - do soboty - zmiana tych przepisów pochodziła z 10 maja.