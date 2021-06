"Nie znamy uzasadnienia, dlaczego możemy się gromadzić w galeriach handlowych, a nie możemy na ulicy"

"Tutaj jednak brakuje pewnej logiki"

- Widać po tych przepisach wprowadzanych, po tym luzowaniu obostrzeń, że tutaj jednak brakuje pewnej logiki – ocenił Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju. Zwrócił uwagę, że "zgromadzenia rejestrowane, tam gdzie władza wie, że się gromadzimy w konkretnym miejscu, konkretnym czasie, one są tolerowane". - W sytuacji, w której obywatele chcą korzystać ze swojej wolności zapisanej w konstytucji, do gromadzenia się w pokojowych celach bez notyfikacji do organów władzy, to tutaj władza konsekwentnie nam tego odmawia, co nie może być w naszym przekonaniu zgodne z artykułem 57. konstytucji, mówiącym właśnie o wolności zgromadzeń – ocenił.

"To jest najlepszy sposób na niezgodę na te przepisy"

- Pamiętajmy jaki jest cel takiego zgromadzenia spontanicznego. Chodzi o to, że w reakcji na nagłe zdarzenie, uchwalenie jakiejś ustawy, może jakieś perturbacje międzynarodowe, obywatele gromadzą się spontaniczne w danym miejscu i wyrażają swój pogląd – tłumaczył. - Gdyby to zgromadzenie miało się odbyć później, miałoby być zarejestrowane, odbyć się na przykład za tydzień, to byłoby to niecelowe z punktu widzenia debaty publicznej i zasad demokracji. Demokracja też polega na tym, że my możemy się nie zgadzać z tym, co władza robi na co dzień – powiedział rozmówca TVN24.