"Nie jestem optymistą, jeśli chodzi o modyfikowanie ograniczeń do 17 stycznia"

W związku z epidemią COVID-19 pod koniec października został wprowadzony zakaz wychodzenia z domu dzieci i młodzieży do 16. roku życia - samych, bez opieki osoby dorosłej, w dni powszednie w godzinach 8-16 - i będzie obowiązywać także w czasie ferii zimowych. Rozpoczną się one 4 stycznia i potrwają do 17 stycznia.