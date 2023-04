Czarzasty: Teraz pójdą po trupach, żeby sytuację uratować. Nie będą się liczyli z niczym i z nikim 

Przez rok opozycja mówiła, że nie jesteśmy w stanie wysyłać za granicę ukraińskiego zboża. Co więcej, w PiS-ie też to wiedzieli. I nic z tym nie zrobili - mówił w TVN24 wicemarszałek Sejmu z Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jego zdaniem rządzący "teraz pójdą po trupach, żeby sytuację uratować i nie będą się liczyli z niczym i z nikim".

Czarzasty: Teraz pójdą po trupach, żeby sytuację uratować

O wprowadzonym przez rząd zakazie mówił w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu z Lewicy. - To się wszystko działo od roku. Abstrahując od tego, kto o tym mówił pierwszy, kto drugi, kto trzeci, ale w momencie, kiedy były znoszone cła, już wtedy trzeba było rozmawiać z Unią Europejską i pokazywać, jakie są realia w Polsce - powiedział. Zdaniem Czarzastego "wiadomo było, że nie jesteśmy w stanie tego (zboża - red.) wysłać za granicę, bo porty nie są do tego przygotowane". - Wiadomo było, że jesteśmy w stanie wysyłać 700 tysięcy ton miesięcznie, a w tej chwili mamy w silosach siedem milionów ton. Wiadomo było, że przyjdą zbiory, że nie jesteśmy w stanie tego przewieźć - wyliczał. - Przez rok opozycja to mówiła. Co więcej, w PiS-ie też to wiedzieli. I nic z tym nie zrobili - wskazał gość TVN24. Teraz - dodał - "PiS już nie miał wyjścia". - Problem polega na tym, że jeżeli nasza pozycja w Unii Europejskiej, stan rozmów z Unią Europejską byłby inny, to ktoś pojechałby wcześniej i powiedział: "słuchajcie, nie daliśmy rady, musicie nam pomóc". Tego nie zrobili. Teraz pójdą po trupach, żeby sytuację uratować. Nie będą się liczyli z niczym i z nikim. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt - mówił Czarzasty.