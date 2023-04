Blokada na import z Ukrainy. "Polska traci reputację"

Kowal: skutki są takie, że Polska traci reputację

Przypominał, że "w tamtym roku Polacy wystąpili w powstaniu humanitarnym, cały świat Polaków podziwiał". - Teraz pójdzie w świat informacja, że Polska nie jest w stanie przewieźć zboża, to zarządziła blokadę handlową Ukrainy w czasie wojny. Po prostu oni marnują wszystko, co Polacy zrobili przez rok - komentował.

Jackowski: to po prostu oznacza straszliwe straty wizerunkowe i polityczne dla Polski

Senator Jackowski stwierdził, że "od prawie roku mamy do czynienia z potworną niekompetencją, indolencją". - Nawet parlamentarzyści PiS-u przestrzegali ministra (byłego już ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Henryka – red.) Kowalczyka, innych ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że będzie problem z tym zbożem. To była mowa od czerwca, lipca ubiegłego roku - wskazywał.

Jego zdaniem decyzja rządu "po prostu oznacza straszliwe straty wizerunkowe i polityczne dla Polski". - Po drugie mamy awanturę z Unią Europejską, po trzecie, nie rozwiązuje to do końca problemu, który mamy ze zbożem, po czwarte (…), prawdopodobnie do obrotu żywności trafiło skażone zboże pestycydami oraz innymi środkami - wyliczał.