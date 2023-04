Policyjna ekipa śledcza z najnowszym sprzętem szukała zagubionego telefonu wiceministra

Trzech policjantów z komendy głównej wyposażonych w najnowszy sprzęt szukało prywatnego iPhone'a należącego do wiceministra spraw wewnętrznych Błażeja Pobożego - dowiedział się tvn24.pl. - Każda osoba, która stanie się ofiarą przestępstwa, może liczyć na takie same działania - przekonuje w oficjalnej odpowiedzi centrala policji.

Specjalna ekipa śledcza

- Sygnał trafił do Komendy Głównej Policji. Do sprawy oddelegowano przynajmniej trzech funkcjonariuszy z Biura Kryminalnego, wraz ze najnowszym sprzętem, dzięki któremu mogli namierzać komórkę - opowiada nasz rozmówca, prosząc o zachowanie anonimowości.

Policjanci - na podstawie okazania legitymacji - weszli do budynku i po krótkich poszukiwaniach wewnątrz znaleźli telefon. Leżał na biurku jednego z pracowników. Urzędnik został zatrzymany, przewieziono go do centrali policji, gdzie został skrupulatnie przesłuchany.