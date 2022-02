Zagrożone pieniądze z Funduszu Odbudowy. Komentarze po słowach Adama Bielana

Czy Polska ostatecznie pożegna się z pieniędzmi z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Odbudowy? Adam Bielan - polityk, który jest blisko Jarosława Kaczyńskiego - przyznaje, że tryumfalnie ogłaszanych przez rząd 270 miliardów złotych możemy w ogóle nie dostać. Dzieje się tak, bo ciągle nie daliśmy Komisji Europejskiej dowodów na naprawianie polskiej praworządności. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Fundusz Odbudowy ma wspomóc gospodarki krajów członkowskich po pandemii. Zdecydowana większość planów poszczególnych państw już została zaakceptowana. Także pieniądze do Polski miały trafić już za chwilę, ale 270 miliardów złotych do Polski nie trafiło do dziś.

Chociaż swój plan odbudowy Komisji Europejskiej przedstawiła w maju 2021 roku, do tej pory nie został on zaakceptowany. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała wyraźnie, jakie są zalecenia względem Polski: odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i przywrócić do pracy zwolnionych sędziów.

Jednak teraz po raz pierwszy polityk tak bliski kierownictwa Zjednoczonej Prawicy sugeruje, że unijne fundusze mogą do nas nie trafić wcale. - Będzie musieli podjąć jakąś decyzję, ewentualnie nawet o wycofaniu się z europejskiego planu odbudowy – mówi Adam Bielan w wywiadzie dla Radio Plus.

Tylko że Polska już zgodziła się na warunki funduszu i już żyruje kredyt, z którego środki są wypłacane innym państwom.

Pomoc od prezydenta?

W pojawieniu się pieniędzy teoretycznie pomóc ma prezydencki projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej. W poniedziałek do swojego projektu Andrzej Duda miał okazję przekonać szefową Komisji Europejskiej.

Prezydent o swoim projekcie w sprawie Sądu Najwyższego TVN24

Na razie wstępne poparcie dla ustawy prezydenta zapowiedziało Polskie Stronnictwo ludowe. Tylko, że ten projekt nie ma poparcia nawet rządzącej większości. - Kształt, który trafił do parlamentu wydaje się wprowadzać więcej chaosu niż porządkować – ocenia wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Także zdaniem niektórych sędziów prezydencka ustawa problemu nie rozwiązuje. - One niczego nie rozwiązują. One stwarzają pozór rozwiązania problemu i nie należy się na to łapać – uważa sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku prof. Ewa Łętowska.

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu nie ma w planach prac na prezydencką ustawą.

Barbara Sobska

Źródło: TVN24