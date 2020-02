Prezes Narodowej Rady Lekarskiej za zakazem imprez masowych w związku z koronawirusem

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w związku z koronawirusem zwrócił się w piątek do premiera o rozważenie wprowadzenia zakazu organizacji imprez masowych. Zarekomendował też odwołanie zbliżających się imprez i wstrzymanie wydawania zezwoleń na tego typu wydarzenia.

Andrzej Matyja podkreślił, że wszyscy powinni dążyć do "minimalizacji ryzyka zakażeń". "To zadanie indywidualne dla każdego z nas. To też zadanie dla kierujących placówkami ochrony zdrowia, opiekuńczymi, edukacyjnymi, zakładami pracy, by tak organizować funkcjonowanie podległych im instytucji i organizacji, by chronić zdrowie i życie ludzi" - wskazał.

Jak zaznaczył, to również "zadanie dla rządzących", dlatego zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozważenie rekomendacji, by jak najszybciej został wprowadzony zakaz organizacji imprez masowych, nastąpiło odwołanie zbliżających się imprez, a także zdecydowano o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na tego typu wydarzenia.

Szumowski: premier wydał polecenie wojewodom wprowadzenia w całym kraju podwyższonej gotowości szpitali TVN24

Prezes NRL wskazał, że im szybciej ograniczymy możliwość rozprzestrzeniania się wirusa - m.in. minimalizując liczbę potencjalnych kontaktów, które sprzyjają szybkiemu roznoszeniu infekcji - tym lepiej. Jego zdaniem, zalecać należy organizatorom wszelkich wydarzeń gromadzących licznych uczestników (m.in. spektakli, pokazów, wystaw, konferencji, koncertów) ich odwołanie do czasu uspokojenia się sytuacji epidemiologicznej w Europie i na świecie.

Rzecznik rządu: premier zlecił szczegółową analizę wszystkich imprez masowych

Do apelu prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej odniósł się rzecznik rządu Piotr Mueller. "W związku z apelem Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącej koronawirusa informuję, że rano na spotkaniu z wojewodami premier zlecił szczegółową analizę wszystkich imprez masowych. Na tej podstawie wojewodowie będą decydować o ich odwoływaniu - zależnie od istniejącego ryzyka" - napisał na Twitterze.

W programie "Tak jest" w TVN24 prezes kancelarii premiera Michał Dworczyk dodał, że do piątkowego wieczoru premier ma otrzymać informacje w tej sprawie . - Myślę, że w ciągu kilkunastu najbliższych godzin wojewodowie będą podejmować decyzje - dodał.

Michał Dworczyk o apelu prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej TVN24

Intel Extreme Masters w Katowicach bez publiczności

Już w czwartek wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zakazał udziału publiczności w Intel Extreme Masters - wydarzeniu, które co roku ściąga do Katowic setki tysięcy miłośników komputerowych rozgrywek. W imprezie miało uczestniczyć około 170 tysięcy publiczności. Ludzie przyjeżdżali na to wydarzanie z całego świata i wielu z nich już od kilku dni przebywa w Katowicach, mają zarezerwowane noclegi, kupione bilety.

Zalecenia ekspertów, uruchomiona specjalna infolinia

Eksperci zalecają by w związku z koronawirusem przestrzegać podstawowych zasad higieny - jak najczęściej myć ręce, a także by zasłaniać nos i usta zgięciem łokcia podczas kichania i kasłania. Jeśli to możliwe, należy unikać dużych skupisk ludzi. Specjaliści podkreślają, by polegać na sprawdzonych informacjach z wiarygodnych źródeł.

W sytuacji podejrzenia zakażenia należy powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Eksperci podnoszą, że wizyta w innej placówce nieposiadającej odpowiedniego zaplecza, np. u lekarza pierwszego kontaktu, naraża innych pacjentów.

Lekarze przypominają, że nie należy planować wyjazdów do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. W razie pytań, pod numerem 800-190-590, czekają konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wirus rozszerza się po Europie

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i rozprzestrzeniła się na ponad 50 krajów na całym świecie. W piątek pierwsze zachorowania potwierdzono na Litwie, Białorusi, a także w Nowej Zelandii i Nigerii.

Według danych z 28 lutego na całym świecie zanotowano ponad 83 tysiące zakażeń oraz ponad 2850 przypadków śmiertelnych. Spośród krajów europejskich najwyższy bilans zakażeń koronawirusem odnotowano we Włoszech. Stan na piątek to ponad 650 zakażonych osób i 20 ofiar śmiertelnych.

mjz/pm

Źródło: PAP