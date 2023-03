"Zagrożenie było realne". Błaszczak o rozbiciu siatki szpiegowskiej

Wicepremier Błaszczak w Programie Pierwszym Polskiego Radia pytany w czwartek, czy może potwierdzić te informacje odparł, że "jeżeli mamy do czynienia z siatką szpiegowską, to oczywiście ci ludzie zbierają informacje w jakimś określonym celu". Zwrócił uwagę, że skoro Ukraina została zaatakowana przez Rosję, a Polska została zaatakowana poprzez atak hybrydowy z terytorium Białorusi, to "mamy do czynienia z taką sytuację, że ci ludzi działają na szkodę naszego kraju".