Zagraniczne media: wydarzenia w Polsce zagrażają całemu systemowi prawnemu Unii

Amerykańskie i niemieckie media podają informację o podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę tak zwanej ustawy represyjnej. Przypominają o szerokiej krytyce ustawy między innymi ze strony Komisji Europejskiej. "Prawnicy ostrzegają, że wydarzenia w Polsce zagrażają całemu systemowi prawnemu Unii Europejskiej" - czytamy w publikacjach w "The New York Times" i "The Washington Post".

Portale amerykańskich gazet - "The New York Times" i "The Washington Post" oraz Business Insider opublikowały na swoich łamach depeszę agencji Associated Press o podpisaniu przez Andrzeja Dudę ustawy represyjnej.