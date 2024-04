Internetowi oszuści opracowali nową metodę wyłudzania danych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem przyciągają uwagę publikując rzekome informacje o odnalezieniu Iwony Wieczorek. Nie są one prawdziwe, a mogą doprowadzić do utraty dostępu do konta.

Jak podaje portal Cyber Rescue, w ostatnim czasie wzrosła liczba kontrowersyjnych publikacji na Facebooku, których autorami są oszuści. Tym razem próbują wykorzystać głośną sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek. W takich fałszywych wpisach znajdują się rzekome informacje dotyczące odnalezienia kobiety, które nie są jednak prawdziwe. Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku wracając z sopockiej dyskoteki. Miała wówczas 19 lat i do dziś nie wiadomo, co się z nią stało.

Oszuści mają nowy sposób

Cyber Rescue wyjaśnia, że taki fałszywy wpis dotyczący Iwony Wieczorek zawiera makabryczne szczegóły, które mają zachęcić internautę do kliknięcia w podany link. Pod nim, jak twierdzą autorzy postów, znajduje się więcej informacji w sprawie. Po kliknięciu w odnośnik następuje przekierowanie na stronę podszywającą się pod Radio RMF i wyglądającą łudząco podobnie do tej prawdziwej. Tam znajduje się dalsza część fałszywego artykułu, ale żeby uzyskać do niego dostęp, trzeba potwierdzić swój wiek. To z kolei wiąże się z koniecznością wpisania loginu i hasła do profilu na Facebooku.